प्रेमी संग फरार हुई छात्रा ने सहेली से घर पर दिलवा दी अपहरण की खबर, 3 घंटे मचा रहा हड़कंप

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरTue, 7 Oct 2025 07:05 AM
यूपी के गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र के एक महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा के अपहरण की खबर से सोमवार को इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। करीब तीन घंटे बाद जो सच सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। मामला अपहरण का नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग का निकला। छात्रा खुद अपनी मर्जी से गांव के एक युवक के साथ फरार हुई थी, जबकि उसने अपनी सहेली से झूठी कहानी बनवाकर परिवार को अपहरण की सूचना देने को कहा था।

जानकारी के मुताबिक, पाली क्षेत्र के एक महाविद्यालय की दो छात्राएं सोमवार सुबह बीए तृतीय वर्ष का रिजल्ट कार्ड लेने कॉलेज गई थीं। कॉलेज से करीब पांच सौ मीटर पहले ही एक युवक बाइक लेकर खड़ा था। जैसे ही छात्राएं पहुंचीं, उनमें से एक छात्रा युवक की बाइक पर बैठ गई। इस दौरान उसने अपनी सहेली से कहा कि घर जाकर मां को बता देना कि दो युवक चाकू दिखाकर उसे जबरन उठा ले गए हैं। सहेली ने वैसा ही किया और छात्रा की मां को झूठी कहानी बता दी। मां ने घबराकर तुरंत सहजनवां थाने को फोन किया।

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष महेश चौबे पुलिस टीम के साथ छात्रा के घर जाकर जानकारी ली। पुलिस ने घटना स्थल से लेकर कॉलेज तक छानबीन की, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बाद में जब पुलिस ने सहेली से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया। सहेली ने बताया कि छात्रा गांव के ही एक युवक से प्रेम करती थी और उसी के साथ भाग गई है।

थानाध्यक्ष महेश चौबे ने बताया कि मामला अपहरण नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का है। छात्रा ने खुद अपनी मर्जी से युवक के साथ घर छोड़ा है। पुलिस हर संभावित जगह पर दबिश दे रही है ताकि छात्रा को सुरक्षित बरामद किया जा सके।

छह माह पहले तय हुई शादी से खुश नहीं थी छात्रा

छात्रा की मां ने बताया कि करीब छह महीने पहले उसकी शादी तय की गई थी, लेकिन वह इस शादी से खुश नहीं थी। पिता बाहर काम करते हैं और लड़की अक्सर फोन पर किसी से लंबी बातचीत करती थी। अब पुलिस छात्रा की लोकेशन ट्रेस कर उसकी तलाश में जुटी है।

