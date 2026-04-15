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दुकान के रेस्ट रूम में मिली लड़की की लाश, 3 दिन से नहीं उठा शटर; बदबू से लोगों को हुआ शक

Apr 15, 2026 03:06 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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लाश की शिनाख्त 25 वर्षीय गंगोत्री के रूप में हुई है। वह महाराजगंज के पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के करमैनी गांव की रहने वाली थी। गंगोत्री के परिवारीजन भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि गंगोत्री से फोन पर बात न हो पाने की वजह से घरवाले उसे लेकर परेशान थे। सात साल पहले यह दुकान किराए पर ली गई थी।

दुकान के रेस्ट रूम में मिली लड़की की लाश, 3 दिन से नहीं उठा शटर; बदबू से लोगों को हुआ शक

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के व्यस्त इलाकों में से एक जिला पंचायत रोड पर स्थित एक दुकान के रेस्ट रूम में 25 वर्षीय लड़की की लाश मिली है। दुकान का शटर पिछले तीन दिन से नहीं उठा था। बदबू की वजह से लोगों को किसी अनहोनी का शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस शटर उठाकर अंदर गई तो रेस्ट रूम में लड़की की लाश देखकर हैरान रह गई। मौके पर जुटे आसपास के लोग इस घटना से हैरान रह गए।

लाश की शिनाख्त 25 वर्षीय गंगोत्री के रूप में हुई है। गंगोत्री मूल रूप से महाराजगंज जिले के पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के करमैनी गांव की रहने वाली थी। गंगोत्री के परिवारीजन भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि गंगोत्री से फोन पर बात न हो पाने की वजह से घरवाले उसे लेकर परेशान थे। सात साल पहले यह दुकान किराए पर ली गई थी। गंगोत्री यहां फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करती थी। मूल रूप से महराजगंज की रहने वाली गंगोत्री गोरखपुर में किराए पर कमरा लेकर रहती थी। दुकान तीन दिन से नहीं खुली थी। शटर गिरा हुआ था।

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लेकिन किसी को तब तक कोई शक नहीं हुआ जब तक अंदर से बदबू नहीं आने लगी। बुधवार को बदबू के चलते लोगों को शक हुआ तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो दुकान का शटर बाहर से गिरा हुआ था। तब तक गंगोत्री के लिए परेशान परिवारीजन भी मौके पर पहुंच गए थे। परिवारीजनों की मौजूदगी में शटर खुलवाया गया। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गई। अंदर दुकान के रेस्ट रूम में गंगोत्री की लाश पड़ी हुई थी। परिवारीजनों ने लाश देखी तो रोने लगे।

गंगोत्री का शव मिलने के बाद मौके पर खासी भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा फैल गई। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक गंगोत्री की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पता चला है कि दुकान पर दो कर्मचारी भी काम करते थे। पुलिस उनका पता लगा रही है। लोगों को उम्मीद है कि कर्मचारियों से पूछताछ के बाद गंगोत्री की मौत की वजह सामने आ सकती है।

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क्या बोली पुलिस

इस बारे में पूछे जाने पर इंस्पेक्टर संजय सिंह ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जल्द ही सारी बातें सामने आ जाएंगी और घटना का खुलासा किया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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