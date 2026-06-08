यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौट रही लड़की की हादसे में मौत, परिवार में पसरा मातम, तय थी शादी

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौट रही लड़की की हादसे में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर अपने भाई के साथ घर लौट रही एक युवती की सोमवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। शादी तय थी। जनवरी में शादी होनी थी।

नगर पंचायत रामसनेहीघाट के वैशनपुरवा वार्ड निवासी नौमीलाल की पुत्री सीमा पाल (20) सोमवार सुबह अपने छोटे भाई नितिन (19) के साथ मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर जनपद स्थित विवेक नगर के मधुसूदन इंटर कॉलेज में पुलिस भर्ती परीक्षा देने गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों भाई-बहन घर लौट रहे थे। रास्ते में हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग पर खुशेहटी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के सामने पीछे से आ रहे एक सीएनजी टेंपो ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामसनेहीघाट पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद सीमा को मृत घोषित कर दिया, जबकि नितिन का उपचार जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच गए। परिजनों की चीख पुकार से अस्पताल परिसर का माहौल गमगीन हो उठा।

26 जनवरी को होनी थी सीमा की शादी सीमा की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। क्षेत्र के अहमिया गांव में सफाई कर्मी के पद पर तैनात पिता नौमीलाल ने बताया कि सीमा पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और पुलिस सेवा में जाने का सपना देखती थी। कुछ समय पहले ही उसकी शादी तय हुई थी और आगामी 26 जनवरी को बारात आनी थी। अस्पताल में मां और पिता का रो-रोकर बुरा हाल था। परिजनों की चीख-पुकार सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। जिस बेटी को परिवार वर्दी में देखने का सपना संजोए था, उसकी मौत की खबर ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया।