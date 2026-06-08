यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौट रही लड़की की हादसे में मौत, परिवार में पसरा मातम, तय थी शादी
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौट रही लड़की की हादसे में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर अपने भाई के साथ घर लौट रही एक युवती की सोमवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। शादी तय थी। जनवरी में शादी होनी थी।
नगर पंचायत रामसनेहीघाट के वैशनपुरवा वार्ड निवासी नौमीलाल की पुत्री सीमा पाल (20) सोमवार सुबह अपने छोटे भाई नितिन (19) के साथ मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर जनपद स्थित विवेक नगर के मधुसूदन इंटर कॉलेज में पुलिस भर्ती परीक्षा देने गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों भाई-बहन घर लौट रहे थे। रास्ते में हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग पर खुशेहटी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के सामने पीछे से आ रहे एक सीएनजी टेंपो ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामसनेहीघाट पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद सीमा को मृत घोषित कर दिया, जबकि नितिन का उपचार जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच गए। परिजनों की चीख पुकार से अस्पताल परिसर का माहौल गमगीन हो उठा।
26 जनवरी को होनी थी सीमा की शादी
सीमा की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। क्षेत्र के अहमिया गांव में सफाई कर्मी के पद पर तैनात पिता नौमीलाल ने बताया कि सीमा पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और पुलिस सेवा में जाने का सपना देखती थी। कुछ समय पहले ही उसकी शादी तय हुई थी और आगामी 26 जनवरी को बारात आनी थी। अस्पताल में मां और पिता का रो-रोकर बुरा हाल था। परिजनों की चीख-पुकार सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। जिस बेटी को परिवार वर्दी में देखने का सपना संजोए था, उसकी मौत की खबर ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया।
तेज रफ्तार बाइक भिड़ी ई रिक्शा में, युवक घायल
वहीं बाराबंकी नगर के जीजीआईसी के सामने रविवार रात दस बजे तेज रफ्तार बाइक एक ई रिक्शा से टकरा गई। अयोध्या- बाराबंकी पुराने राजमार्ग पर हुए इस भीषण हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया।बताते हैं कि रविवार रात लगभद दस बजे तेज रफ्तार बाइक रेसिंग के दौरान यह हादसा हुआ। दो युवक अपनी अपनी बाइक से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तेज बाइक चला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक पल्सर और एक यमहा बाइक तेज रफ्तार से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थी। इसी दौरान यमहा बाइक के सामने चल रहे ई रिक्शा को ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर बाइक टकरा गई।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें