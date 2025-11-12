दोस्तों संग बीयर पार्टी कर रही लड़की ने पुलिसकर्मियों को चप्पल से पीटा, दरोगा की वर्दी फाड़ने की कोशिश

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में दोस्तों के साथ बीयर पार्टी कर रही लड़की ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। युवती ने महिला आरक्षियों को दांत से काटने के साथ ही उनकी चप्पल से पिटाई कर दी। दरोगा की वर्दी फाड़ने की कोशिश की।

यूपी के लखनऊ में नाका इलाके में कार में तीन दोस्तों के साथ कार में बीयर पार्टी कर रही युवती ने टोकने पर पुलिस पर हमला कर दिया। युवती ने पहले धमकाते हुए गश्त पर निकले दरोगा के साथ गाली गलौज कर वर्दी फाड़ने की कोशिश, फिर थाने से लाए जाने पर उसने महिला आरक्षियों पर हमला कर दिया। युवती ने महिला आरक्षियों को दांत से काटने के साथ ही उनकी चप्पल से पिटाई कर दी। दरोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है।

नाका हिंडोला थाने में तैनात दरोगा अमजद अली के मुताबिक मंगलवार रात वह फर्स्ट मोबाइल टीम के साथ गश्त पर थे। इस बीच बांसमंडी चौराहे के पास कार में एक युवती और तीन युवक बीयर पी रहे थे। सवाल जवाब पर युवती भड़क गई और उसने दरोगा को वर्दी उतरवा देने की धमकी देते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। इसपर उन्होंने थाने से महिला पुलिस टीम बुलाई। महिला हेड कांस्टेबिल रानी वर्मा व शशि देवी और महिला आरक्षी किरन व फरहीन रिजवी के पहुंचते ही कार सवार महिला ने आपा खो दिया। उसने दरोगा की कॉलर पकड़ कर वर्दी फाड़ने की कोशिश की। यह देखकर महिला पुलिसकर्मियों ने युवती को पकड़ लिया तो तीनों धमकियां देने लगे। युवती ने महिला आरक्षी फरहीन व किरन को दांत से काट कर जख्मी कर दिया। हमले के बाद महिला आरक्षियों ने युवती को थाने स्थित हेल्प डेस्क पहुंचाया। उसके तीनों साथी युवकों को भी थाने लाया गया।