A girl harassed by a molester left her ANM training, the victim tearfully told the police about her pain शोहदे से तंग युवती ने छोड़ी एएनएम की ट्रेनिंग, पीड़िता ने पुलिस को रो-रोकर बताई पीड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के बहराइच जिले में शोहदे से परेशा युवती ने पहले एएनएम की ट्रेनिंग छोड़ी। घर पर रहने लगी। शोहदा आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा है। परेशान युवती ने पुलिस को अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़ी। केस दर्ज कर लिया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 11:20 AM
यूपी के बहराइच जिले में शोहदे से तंग युवती ने पहले एएनएम की ट्रेनिंग छोड़ी। घर पर रहने लगी। उसने तंग करना नहीं छोड़ा तो परिजनों ने शादी कर दी। शादी के बाद भी हरियाणा में रह रहा शोहदा युवती को तंग कर रहा है। आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा है। युवती ने पुलिस को अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़ी। शिकायत पर थाना खैरीघाट में केस दर्ज किया गया है। पुलिस शोहदे को तलाश रही है।

खैरीघाट थाने के एक गांव निवासनी विवाहिता को एक शोहदा हरियाणा में रहकर आपत्तिजनक पोस्ट विभिन्न सोशल मीडिया पर पोस्ट कर परेशान कर रहा है। युवती ने थाने में अपनी पीड़ा बताई। उसने कहा कि उसकी पोस्टों से उसका परिवार टूट जाएगा। विवाहित जीवन पर असर है। युवती का कहना है कि कॉलेज आते जाते एक युवक से भेंट हो गई। उसने मोबाइल नम्बर ले लिया। युवती ने बहराइच में ही एएनएम की ट्रेनिंग शुरू की। तब से वह युवक घर व कालेज में मुलाकात के बाहने आते रहा। नैतिकता में उसे वह डांट फटकार नहीं पाती थी। घर वाले इसे सामान्य तौर पर साफ रिश्ते की तरह देख रहे थे। इसी दौरान युवक ने युवती के परिजनों से अपने साथ शादी का प्रस्ताव रखा। तो युवती व उसके परिजनों में नाराजगी भर गई। शादी से तो इंकार किया ही गया।

साथ ही युवती व परिजनों ने इस युवक से दूरी बना ली। इसके बाद युवती की शादी दूसरी जगह कर दी। इससे शोहदा भड़क गया। अब वह हरियाणा में रह रहा है। उसने युवती के विवाहित जीवन को प्रभावित करने को फेसबुक व इंस्ट्राग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट की है। युवती के मायके वालों के विरोध किए जाने पर शोहदे ने युवती के पिता, बड़ी बहन, भतीजे व पति के भाई के मोबाइल के व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट किए। पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की थी। उसे खैरीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया। पीड़िता की तहरीर पर शोहदे को नामजद कर केस दर्ज किया गया है।

