शोहदे से तंग युवती ने छोड़ी एएनएम की ट्रेनिंग, पीड़िता ने पुलिस को रो-रोकर बताई पीड़ा

यूपी के बहराइच जिले में शोहदे से तंग युवती ने पहले एएनएम की ट्रेनिंग छोड़ी। घर पर रहने लगी। उसने तंग करना नहीं छोड़ा तो परिजनों ने शादी कर दी। शादी के बाद भी हरियाणा में रह रहा शोहदा युवती को तंग कर रहा है। आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा है। युवती ने पुलिस को अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़ी। शिकायत पर थाना खैरीघाट में केस दर्ज किया गया है। पुलिस शोहदे को तलाश रही है।

खैरीघाट थाने के एक गांव निवासनी विवाहिता को एक शोहदा हरियाणा में रहकर आपत्तिजनक पोस्ट विभिन्न सोशल मीडिया पर पोस्ट कर परेशान कर रहा है। युवती ने थाने में अपनी पीड़ा बताई। उसने कहा कि उसकी पोस्टों से उसका परिवार टूट जाएगा। विवाहित जीवन पर असर है। युवती का कहना है कि कॉलेज आते जाते एक युवक से भेंट हो गई। उसने मोबाइल नम्बर ले लिया। युवती ने बहराइच में ही एएनएम की ट्रेनिंग शुरू की। तब से वह युवक घर व कालेज में मुलाकात के बाहने आते रहा। नैतिकता में उसे वह डांट फटकार नहीं पाती थी। घर वाले इसे सामान्य तौर पर साफ रिश्ते की तरह देख रहे थे। इसी दौरान युवक ने युवती के परिजनों से अपने साथ शादी का प्रस्ताव रखा। तो युवती व उसके परिजनों में नाराजगी भर गई। शादी से तो इंकार किया ही गया।