इतना नाराज नहीं होते..., सुबह-सुबह टॉवर पर चढ़ी लड़की; मनुहार में जुटी पुलिस

पुलिस और स्थानीय लोग लड़की को किसी तरह नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की के परिवारीजनों को भी सूचित कर मौके पर बुला लिया गया है। लड़की का किसी युवक से प्रेम संबंध है। वह उसी से शादी करना चाहती है। शादी कराने की जिद पर अड़ी हुई है। इसी जिद को लेकर वह टॉवर पर चढ़ गई है।

महराजगंज, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के महराजगंज के नौतनवा कस्बे के एक गांव में रविवार की सुबह-सुबह एक लड़की मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। देखते ही देखते आसपास के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना मिली तो थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लड़की शादी की जिद पर अड़ी हुई है। पुलिस उसे किसी तरह नीचे उतारने के लिए लाउडस्पीकर पर मनुहार कर रही है। लड़की के टॉवर पर चढ़ने की बात सुन आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए हैं।

सभी लड़की को किसी तरह नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने लड़की के परिवारीजनों को भी सूचित कर मौके पर बुला लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की का किसी युवक से प्रेम संबंध है। वह उसी से शादी करना चाहती है। शादी कराने की जिद पर अड़ी हुई है। इसी जिद को लेकर वह टॉवर पर चढ़ गई है। लड़की टॉवर के एकदम ऊपर के हिस्से में जाकर बैठ गई है। आसपास के कुछ लोगों की नजर टॉवर पर पड़ी तो बात अन्य लोगों तक पहुंची और देखते-देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई।

पुलिस के समझाने पर आधे टॉवर तक नीचे आई लेकिन उतरी नहीं पुलिस के काफी समझाने-बुझाने के बाद लड़की टॉवर के आधे हिस्से तक नीचे आई, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं है। पुलिस लाउड स्पीकर के सहारे लड़की को बार-बार समझाने का प्रयास कर रही है कि वह नीचे उतर आए और उसकी जो भी मांग है उसे पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उधर, टॉवर पर चढ़ी लड़की पुलिस से लिखित में मांग कर रही है कि प्रेमी युवक से उसकी शादी करा दिए जाने की गारंटी दीजिए तभी वह टॉवर से नीचे उतरेगी।