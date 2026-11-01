इतना नाराज नहीं होते..., सुबह-सुबह टॉवर पर चढ़ी लड़की; मनुहार में जुटी पुलिस
पुलिस और स्थानीय लोग लड़की को किसी तरह नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की के परिवारीजनों को भी सूचित कर मौके पर बुला लिया गया है। लड़की का किसी युवक से प्रेम संबंध है। वह उसी से शादी करना चाहती है। शादी कराने की जिद पर अड़ी हुई है। इसी जिद को लेकर वह टॉवर पर चढ़ गई है।
महराजगंज, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के महराजगंज के नौतनवा कस्बे के एक गांव में रविवार की सुबह-सुबह एक लड़की मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। देखते ही देखते आसपास के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना मिली तो थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लड़की शादी की जिद पर अड़ी हुई है। पुलिस उसे किसी तरह नीचे उतारने के लिए लाउडस्पीकर पर मनुहार कर रही है। लड़की के टॉवर पर चढ़ने की बात सुन आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए हैं।
सभी लड़की को किसी तरह नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने लड़की के परिवारीजनों को भी सूचित कर मौके पर बुला लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की का किसी युवक से प्रेम संबंध है। वह उसी से शादी करना चाहती है। शादी कराने की जिद पर अड़ी हुई है। इसी जिद को लेकर वह टॉवर पर चढ़ गई है। लड़की टॉवर के एकदम ऊपर के हिस्से में जाकर बैठ गई है। आसपास के कुछ लोगों की नजर टॉवर पर पड़ी तो बात अन्य लोगों तक पहुंची और देखते-देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई।
पुलिस के समझाने पर आधे टॉवर तक नीचे आई लेकिन उतरी नहीं
पुलिस के काफी समझाने-बुझाने के बाद लड़की टॉवर के आधे हिस्से तक नीचे आई, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं है। पुलिस लाउड स्पीकर के सहारे लड़की को बार-बार समझाने का प्रयास कर रही है कि वह नीचे उतर आए और उसकी जो भी मांग है उसे पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उधर, टॉवर पर चढ़ी लड़की पुलिस से लिखित में मांग कर रही है कि प्रेमी युवक से उसकी शादी करा दिए जाने की गारंटी दीजिए तभी वह टॉवर से नीचे उतरेगी।
अक्सर टॉवर पर चढ़ जा रहे लोग
यूपी में अक्सर लोगों के किसी बात से नाराज होकर टॉवर पर चढ़ जाने के मामले सामने आ रहे हैं। अभी शनिवार को ही हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र के बन्नापुर गांव में एक युवक नशे में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों की मदद से समझा-बुझाकर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। पुलिस चौकी इंचार्ज बघौली चौराहा अतुल कौर गुप्ता के मुताबिक बन्नापुर निवासी राजकुमार अत्यधिक शराब के नशे में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों और ग्रामीणों के सहयोग से युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने आवश्यक हिदायत देते हुए उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं हाल ही में बलिया के बांसडीह कस्बे में दो बार टॉवर पर चढ़ने वाले धनजी वर्मा ने अपने ही माता, पिता और भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धनजी ने आरोप लगाया है कि उसके पिता, मां और भाइयों ने उसकी मेहनत की करीब 30 से 35 लाख रुपये की कमाई और घर का सारा सामान हड़प लिया है। खाने-पीने और पहनने तक से वंचित कर दिया है। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें