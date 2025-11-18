छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने शादीशुदा युवक की जीभ दांतों से काटी, बोली- अश्लीलता करता था

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की ने शादीशुदा युवक की जीभ दांतों से काटी। युवती का कहना है कि शादीशुदा युवक उसे परेशान करता था। उसके साथ अश्लीलता करता था।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिल्हौर के एक गांव में शोहदे की हरकतों से तंग आकर एक युवती ने दांतों से शोहदे की चीभ काट ली। शोहदे को चिंताजनक हालत में इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। वहीं, पुलिस युवती की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करेगी।

इंस्पेक्टर बिल्हौर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि एक गांव का चंपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। चंपी आए गांव की एक युवती से अश्लीलता कर तंग किया करता है। सोमवार को युवती गांव के बाहर तालाब के पास मिट्टी लेने गई थी। इसकी भनक चंपी को लग गई। वह तालाब के पास पहले से ही मौजूद था। जैसे ही युवती आई उसने उसे दबोच लिया। और जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने अपने बचाव में शोहदे चंपी की जीभ दांतों से चबाकर काट ली। खून से लथपथ चंपी को पुलिस सीएचसी बिल्हौर ले गई। जहां से उसे कानपुर रेफर किया गया है।