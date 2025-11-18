Hindustan Hindi News
छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने शादीशुदा युवक की जीभ दांतों से काटी, बोली- अश्लीलता करता था

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की ने शादीशुदा युवक की जीभ दांतों से काटी। युवती का कहना है कि शादीशुदा युवक उसे परेशान करता था। उसके साथ अश्लीलता करता था।

Tue, 18 Nov 2025 05:12 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिल्हौर के एक गांव में शोहदे की हरकतों से तंग आकर एक युवती ने दांतों से शोहदे की चीभ काट ली। शोहदे को चिंताजनक हालत में इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। वहीं, पुलिस युवती की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करेगी।

इंस्पेक्टर बिल्हौर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि एक गांव का चंपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। चंपी आए गांव की एक युवती से अश्लीलता कर तंग किया करता है। सोमवार को युवती गांव के बाहर तालाब के पास मिट्टी लेने गई थी। इसकी भनक चंपी को लग गई। वह तालाब के पास पहले से ही मौजूद था। जैसे ही युवती आई उसने उसे दबोच लिया। और जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने अपने बचाव में शोहदे चंपी की जीभ दांतों से चबाकर काट ली। खून से लथपथ चंपी को पुलिस सीएचसी बिल्हौर ले गई। जहां से उसे कानपुर रेफर किया गया है।

चंपी ने युवती के भाइयों पर लगाया झूठा आरोप

इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना के बाद चंपी अपने बचाव में युवती के भाइयों पर उसकी चीभ काटने का आरोप लगाता रहा। जब इसकी बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि युवती ने तंग होकर खुद उसकी जीभ चबा ली। युवती की तहरीर पर आरोपित पर कार्रवाई की जाएगी।

