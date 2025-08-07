₹659 करोड़ की दी सौगात, सीएम योगी बोले-संभल का आयोध्या और काशी की तर्ज पर करेंगे विकास

यूपी के संभल को सीएम योगी ने ₹659 करोड़ की सौगात दी। 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी ने कहा कि भल को भगवान कल्कि के अवतार की भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। संभल का आयोध्या और काशी की तर्ज पर विकास करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संभल जिले के बहजोई में ₹659 करोड़ की 222 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को मिली विकास परियोजनाओं के लिए जनपदवासियों को बधाई दी और कहा कि ये सौगातें आने वाले समय में सम्भल के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की दिशा को एक नई गति देंगी। संभल को भगवान कल्कि के अवतार की भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। संभल का आयोध्या और काशी की तर्ज पर विकास करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है। सरकार ने इस पावन पर्व पर प्रदेश की बहनों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है, जो डबल इंजन सरकार की ओर से बहनों के लिए एक विशेष उपहार है।

संभल को मिल रहीं ऐतिहासिक सौगातें मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल वर्षों से जिला मुख्यालय की मांग करता रहा है। अब वह सपना साकार हो रहा है।288 करोड़ की लागत से नई पुलिस लाइन की स्थापना हो रही है। इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है, जिससे जिले के सभी प्रमुख कार्यालय एक ही स्थान पर संचालित होंगे। सम्भल को पर्यटन, अध्यात्म और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में विशेष पहचान दी जाएगी।

कल्कि अवतार की भूमि के रूप में संभल का उल्लेख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल कोई साधारण भूमि नहीं है, बल्कि यह वही पावन भूमि है जिसका उल्लेख श्रीमद्भागवत महापुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है। यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु का दसवां अवतार – कल्कि अवतार होने की भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा कि संभल को भगवान कल्कि के अवतार की भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा”

पिछली सरकारों पर हमला मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कभी संभल में दंगे होते थे, बेटियां असुरक्षित थीं, व्यापारी डर के साए में जीते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते सम्भल को दंगाइयों के हवाले कर दिया था। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। हर गरीब को ₹5 लाख तक का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है, बिना जाति-पाति देखे, सिर्फ योग्यता के आधार पर।उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।