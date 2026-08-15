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मेले से बच्चे चुराकर दिल्ली में बेचने का धंधा, सरगना निकली IVF क्लीनिक की नर्स; 6 गिरफ्तार

By Ajay Singh
कार्यालय संवाददाता, संभल
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सलमान का चार वर्षीय बेटा उवेश 5 अगस्त को मेले से लापता हो गया था। पता चला कि रिश्ते के मामा सलमान उर्फ सुल्तान और मामी साजिया ने पैसों के लालच में उसका अपहरण कराया था। आरोप है कि उवेश को दिल्ली ले जाकर IVF क्लीनिक में काम करने वाली नर्स कोमल और वंदना जैन को 2.40 लाख रुपये में सौंप दिया था।

a gang of children stolen from fairs sold in delhi ringleader turned out to be a nurse at an ivf clinic 6 arrested
मेले से बच्चे चुराकर दिल्ली में बेचने का धंधा, सरगना निकली IVF क्लीनिक की नर्स

उत्तर प्रदेश के संभल की असमोली थाना पुलिस ने गांव ओबरी के उर्स मेले से बच्चों का अपहरण कर दिल्ली में बेचने वाले गिरोह का शुक्रवार को खुलासा किया है। दिल्ली की एक आईवीएफ क्लीनिक में नर्स बताई जा रही महिला सरगना समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर दो, चार वर्षीय बच्चों को बरामद किया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 80 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जांच में बाइक और कार की गतिविधियों के जरिए गिरोह का नेटवर्क संभल से मुरादाबाद होते हुए दिल्ली तक जुड़ा मिला। गिरफ्तार किये गए आरोपियों में तीन महिलाएं हैं। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शुक्रवार को बहजोई कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि ओबरी निवासी सलमान का चार वर्षीय बेटा उवेश 5 अगस्त को मेले से लापता हो गया था। जांच में सामने आया कि रिश्ते के मामा सलमान उर्फ सुल्तान और मामी साजिया ने पैसों के लालच में उसका अपहरण कराया था। दोनों रामपुर के ऊधमपुरा गांव के रहने वाले हैं। आरोप है कि उवेश को दिल्ली ले जाकर आईवीएफ क्लीनिक में काम करने वाली नर्स कोमल और वंदना जैन को 2.40 लाख रुपये में सौंप दिया था। दोनों महिलाओं पर बच्चे को आगे बेचने के लिए खरीदार तलाशने का आरोप है।

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शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली की बच्चा चोरी मामले में आरोपी जनपद से बाहर जाने की तैयारी में हैं। जिस पर पुलिस ने संभल के ग्राम मनौट चौधरपुर रोड से ग्राम निबोला की तरफ जाने वाली सड़क से फरीद निवासी असरफपुर, थाना ऐचौड़ा कंबोह, फैसल निवासी सादात, थाना कुंदरकी, मुरादाबाद, शमशाद निवासी पाकबड़ा, मुरादाबाद, कोमल निवासी शिव विहार, दिल्ली, वंदना जैन निवासी अशोक नगर, नंदनगरी, दिल्ली और गुड्डी निवासी शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सलमान उर्फ सुल्तान और उसकी पत्नी साजिया समेत गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

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मांग के अनुसार बच्चों का करते थे अपहरण

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह कथित तौर पर मांग के अनुसार बच्चों का इंतजाम करता था। आरोपियों को पता था कि मेले में भीड़ के कारण छोटे बच्चे परिजनों से बिछड़ सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर बच्चों को निशाना बनाया जाता था। पुलिस के अनुसार कोमल दिल्ली के एक आईवीएफ क्लिनिक में नर्स है और उस पर बच्चों को आगे पहुंचाने के नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। वहीं वंदना जैन पर बिना वैध दत्तक प्रक्रिया के बच्चों को कथित तौर पर हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंचाने और फर्जी माता-पिता खड़े करने में भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दिल्ली निवासी गुड्डी के साथ भी बच्चे का सौदा तय हुआ था। इसमें करीब ढाई लाख रुपये दिए जाने की बात सामने आई है। शमशाद पर बच्चों को वाहन से दिल्ली पहुंचाने में मदद करने का आरोप है।

दूसरे बच्चे के अपहरण के बाद खुली पोल

नौ अगस्त को ओबरी मेले से ही हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के वराही गांव निवासी नाजिर हुसैन का चार वर्षीय बेटा सुलेमान भी लापता हो गया। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बाइक की गतिविधियां मिलने पर पुलिस ने उसका पीछा किया। फुटेज खंगालने के बाद मुरादाबाद में एक कार से कड़ी जुड़ी और जांच दिल्ली तक पहुंच गई। इस बीच पुलिस के आरोपी फरीद के असरफपुर स्थित घर पहुंचने की जानकारी गिरोह को हो गई। पुलिस के पीछे लगने की भनक लगते ही आरोपी घबरा गए और अगले दिन सुलेमान को ओबरी मेले के बाहर छोड़कर फरार हो गए।

पुलिस ने जेजे एक्ट में भी की कार्रवाई

असमोली थाने में मुकदमा अपराध संख्या 185/2026 के तहत धारा बीएनएस तथा जेजे एक्ट की धारा 80 और 81 में कार्रवाई की गई है। एसपी ने थाना असमोली, एसओजी और सर्विलांस टीम की भूमिका की सराहना करते हुए तीनों टीमों के सदस्यों को 10-10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक सुधीर पंवार, उपनिरीक्षक रोहित मलिक, सर्विलांस प्रभारी मोहित चौधरी, एसओजी प्रभारी मनोज वर्मा समेत पुलिसकर्मी शामिल रहे।

क्या बोले एसपी

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि बच्चों को गोद लेने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। आरोपियों ने कथित तौर पर इस प्रक्रिया से बचने के लिए गैरकानूनी रास्ता अपनाया और अपहृत बच्चों को दत्तक देने के नाम पर आगे पहुंचाने का प्रयास किया। रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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