एक ही गर्लफ्रेंड के लिए दो दोस्तों में दुश्मनी, साथी ने युवक का गला घोंटकर किया कत्ल

संक्षेप: उन्नाव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, इस हत्या की पीछे की वजह एक ही युवती को लेकर दो दोस्तों के बीच बढ़ी दुश्मनी थी। घटना में शामिल आरोपी साथी ने गला घोंटकर मृतक की हत्या की और शव छिपा दिया।

यूपी के उन्नाव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां लव ट्रायंगल में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते इस बात की जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस निर्मम हत्या की पटकथा एक युवती से जुड़े प्रेम प्रसंग में लिखी गई थी। कभी जिगरी दोस्त रहे सुधीर और संदीप के बीच इसी युवती को लेकर ऐसा विवाद पनपा कि मामला हत्या तक जा पहुंचा। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में झोलाछाप संदीप और उसके साथी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है।

टिकरी गणेश मजरा बलियाखेड़ा का रहने वाला 25 साल का सुधीर पाल 12 दिसंबर को बाइक से अपने दोस्त रंजीत के साथ अचलगंज गया था। परिजनों ने बताया कि रंजीत को बदरका में छोड़ने के बाद सुधीर घर नहीं लौटा। कुछ महिलाएं रविवार सुबह खेत की ओर जा रहीं थीं तभी उन्हें लगा कि खेत में घासफूस के नीचे कुछ है। सुधीर के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शिनाख्त की। शव के गले में साड़ी के किनारे से बनाई गई रस्सी का फंदा था, जबकि चेहरे पर चोट के निशान थे और मुंह से खून बह रहा था। सीओ ने बताया कि युवक के दोस्त संदीप-रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने ही प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की थी।

बताया जा रहा है कि गांव की ही एक युवती से सुधीर का प्रेम संबंध था। इसी दौरान सुधीर के करीबी मित्र संदीप की भी उसी युवती से नजदीकियां बढ़ गईं। इसी बीच गंगा बैराज के पास रहने वाले एक संदीप ने बलियाखेड़ा में दवाखाना खोल लिया। आरोप है कि झोलाछाप संदीप का भी युवती से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसी बात को लेकर करीब छह माह पहले सुधीर और झोलाछाप संदीप के बीच तीखा विवाद भी हुआ था। घटना के बाद से ही रंजीत पर मृतक सुधीर के परिजनों, ग्रामीणों और पुलिस का शक गहराता गया। रंजीत को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में कई अहम कड़ियां जुड़ती चली गईं। सूचना मिलने पर एसपी बदरका पुलिस चौकी पहुंचे और सीओ व इंस्पेक्टर से वार्ता कर मामले के त्वरित खुलासे करने के निर्देश दिए थे।

भागने की तैयारी, फिर ढोंग हत्या के बाद रंजीत जयपुर भागने की फिराक में शनिवार को घर से निकल पड़ा। वह कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक पहुंच गया था। लेकिन मृतक सुधीर की बाइक बरामद होने की सूचना मिलने पर वापस लौट आया। इसके बाद वह सुधीर को तलाशने का नाटक करता रहा, जबकि घटनास्थल तक पहुंचने के बावजूद उसने शव की सूचना किसी को नहीं दी। मृतक सुधीर के पिता ने रंजीत समेत उसके साथियों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है।