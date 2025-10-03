A friend shot and killed a man in a love triangle; live video of the murder surfaced दाग… और एक के बाद एक दाग दी तीन गोलियां, मेरठ से मर्डर का लाइव वीडियो आया सामने, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के मेरठ में आदिल हत्याकांड का लाइव वीडियो सामने आया है। इसमें  एक युवक दाग बोलता है और दूसरा 12 सेकेंड तीन गोलियां आदिल के शरीर में दाग देता  है। हत्यारे ने खुद वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया है। इससे पहले गोली मारते फोटो वायरल हुई थी। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ, प्रमुख संवाददाता।Fri, 3 Oct 2025 07:59 PM
दाग… और एक युवक दूसरे को बोलता है। इसके बाद दूसरा युवक एक के बाद एक तीन गोलियां जमीन पर लेटे युवक के सीने में दाग देता है। यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि यूपी के मेरठ में हुआ खौफनाक हत्याकांड है। दिल दहलाने वाली वारदात का वीडियो अब सामने आया है। मारा गया युवक आदिल है। लव ट्राएंगल में लोहियानगर में आदिल की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने आदिल के सीने पर एक के बाद एक तीन गोलियां दागी। 12 सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने खुद ही वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। गोली चलाने वाले की पहचान जुलकमर और वीडियो बनाने वाला हमजा बताया जा रहा है। अब तक की पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अबरार हत्याकांड में मुखबिरी के शक में सुपारी लेकर आदिल की हत्या की गई।

लोहियानगर के नरहेडा गांव में बुधवार को एक युवक की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान आदिल निवासी पिल्लोखड़ी लिसाड़ी गेट के रूप में हुई। मृतक आदिल के भाई फाजिल ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व कपड़ा कारोबारी अबरार की हत्या हुई थी। इसमें उजैर की गिरफ्तारी हुई थी। उजैर की आदिल से दोस्ती थी इसलिए अबरार पक्ष के लोग आदिल पर मुखबिरी का आरोप लगाते थे। इसी बात को लेकर अबरार के बेटे इमरान ने सुपारी देकर आदिल के दोस्तों जुलकमर, हमजा और एक अन्य को हत्या के लिए तैयार कर लिया।

इसके बाद आरोपियों ने मंगलवार दोपहर आदिल को अगवा किया और नरहेडा ले जाकर हत्या कर दी। फाजिल की तहरीर पर पुलिस ने अबरार के बेटे इमरान, सलमान, शाहवेज, नवाब, इकबाल, जुलकमर और हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिया। हत्याकांड से जुड़ी एक फोटो बुधवार को सोशल मीडिया पर दिखी थी। इसमें जुलकमर पिस्टल से आदिल के सीने में गोली मारते हुए दिख रहा था। अब आदिल की हत्या का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि इन लोगों ने आदिल के साथ मारपीट कर उसका गला दबा दिया और उसके बाद उसके सीने में दनादन तीन गोलियां उतार दीं। पुलिस इस वायरल वीडियो और फोटो की जांच करा रही है, इसके लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है।

वीडियो बनाते हुए बोला, गोली दाग

आदिल की हत्या की वीडियो में गोली चलाने वाले का साथी कहता दिख रहा है दाग। इसके बाद पिस्टल लेकर खड़े युवक ने आदिल के सीने पर तीन गोलियां दाग दीं। फिर वीडियो बनाने वाला युवक कहता है कि जल्दी चल और वीडियो खत्म हो जाती है। फिलहाल पुलिस सूत्रों की मानें तो वीडियो सही है और इसके लिए एआई का उपयोग नहीं किया गया है।

पुलिस की दबिश जारी, नहीं हाथ आए आरोपी

आदिल की हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश में चार टीमों को लगाया गया है। स्वॉट टीम भी तक किसी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। दूसरी ओर, थाना पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। अबरार हत्याकांड के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही थी, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही खुफिया विभाग इस रंजिश को लेकर कोई इनपुट जुटा पाया। थाने में रंजिश की जानकारी वाले रजिस्टर धरे रह गए और खूनी खेल हो गया।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अनुसार वीडियो जानकारी में आया है इसकी जांच कराई जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में कई जिलों में दबिश जारी है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

