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थप्पड़ का बदला लेने को दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या, ईंट से सिर कूचकर मार डाला

Ajay Singh संवाददाता, मेरठ
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मेरठ में थप्पड़ का बदला लेने को एक शख्स ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। ईंट से कूचकर उसकी जान ले ली। सोमवार की सुबह मेरठ के कंकड़खेड़ा क्षेत्र में युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चंद घंटों के अंदर हत्यारोपी को पकड़ लिया और हत्याकांड का खुलासा कर दिया।

थप्पड़ का बदला लेने को दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या, ईंट से सिर कूचकर मार डाला

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शख्स ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। सोमवार की सुबह मेरठ के कंकड़खेड़ा इलाके में युवक की लाश मिली थी। लाश के ऊपर ही उसकी बाइक भी गिरी हुई थी। सोमवार की सुबह-सुबह आर्मी एरिया मैदान में आते-जाते लोगों की युवक की लाश पर नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की जांच में अहम सुराग मिले और जल्द ही इस वारदात को अंजाम देने वाले का पता चल गया। पुलिस ने हत्यारोपी तालिब को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह मेरठ के कंकड़खेड़ा क्षेत्र में कासमपुर के पास एक युवक की लाश पड़ी मिली। लाश के ऊपर ही बाइक भी पड़ी हुई थी। लाश को देखने से स्पष्ट था कि ईंट से कूचकर युवक की हत्या की गई है। सुबह उधर से आते-जाते लोगों की युवक की लाश पर नजर पड़ी तो वे हैरान रह गए। लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तत्काल कब्जे में ले लिया। शुरुआती जांच-पड़ताल के बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर, इस घटना को लेकर पूरे इलाके में चर्चा फैल गई। युवक की हत्या किसने और क्यों की इसे लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं।

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पुलिस ने सबसे पहले युवक की शिनाख्त कराई। पता चला कि वह मेरठ के कंकड़खेडा क्षेत्र के गोविंदपुरी का रहने वाला विपिन (उम्र 36 साल) है। घटनास्थल पर उसके शव के ऊपर ही उसकी बाइक भी पड़ी हुई थी। पुलिस ने परिवार को सूचना देकर बुलाया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद विपिन की हत्या की वजह और हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी गई। जांच-पड़ताल में पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले विपिन और उसके दोस्त के बीच झगड़ा हुआ था।

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इसी दौरान की गई मारपीट और थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। विपिन को पहले शराब पिलाई गई। शराब के नशे में जब वह होश गंवा बैठा तो ईंट से वार कर बेरहमी से उसकी जान ले ली गई। पुलिस, जांच में मिले सुरागों से घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ते हुए हत्यारोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। चंद घंटों के अंदर विपिन हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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