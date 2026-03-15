चुपके से घर में घुस गया इंस्टाग्राम पर बना दोस्त, नाबालिग लड़की संग किया रेप
रेप के बाद आरोपी ने किशोरी को धमकी भी दी। उसने कहा कि अगर किसी से घटना की शिकायत की तो फोटो वायरल कर दूंगा। कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज कर जांच आदेश दिया। थानाध्यक्ष छावनी चंदन ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
UP News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छावनी थानाक्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाकर दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोप है कि महराजगंज जिले का रहने वाला आरोपी चुपके से पीड़िता के घर पर तब पहुंचा, जब परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इसका फायदा उठाकर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी आपत्तिजनक फोटो भी खींच ली।
किशोरी को धमकी दी कि अगर किसी से घटना की शिकायत की तो फोटो वायरल कर दूंगा। प्रकरण में कोर्ट ने छावनी पुलिस को केस दर्ज कर जांच आदेश दिया। थानाध्यक्ष छावनी चंदन ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी विवेक श्रीवास्तव निवासी श्यादेउरवा जिला महराजगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
छावनी थानाक्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर उसकी जान-पहचान महराजगंज जिले के रहने वाले विवेक श्रीवास्तव के साथ हुई। इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत होने लगी। इस दौरान युवक ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।
इसका फायदा उठाकर उसकी हर छोटी-बड़ी बात की जानकारी रखने लगा। पीड़िता का आरोप है कि 16 जून 2024 को उसके परिवार के सभी सदस्य कहीं बाहर गए हुए थे। इसकी जानकारी हासिल कर आरोपी विवेक उसके गांव आ गया और मौके का फायदा उठाकर उसके घर के अंदर घुस गया।
उसे देख किशोरी दंग रह गई और उसे चले जाने के लिए कहा। लेकिन वह नहीं माना और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान किशोरी की आपत्तिजनक फोटो भी खींच लिया। घटना की जानकारी किसी को देने या शिकायत करने पर फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगा। छावनी पुलिस ने आरोपी विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ दुष्कर्म, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच एसआई संतोष सिंह को सौंपी गई है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें