खलने लगी पत्नी से दोस्त की दोस्ती; मोबाइल में चैट देख भड़का पति, बेरहमी से मार डाला

संक्षेप: पुलिस जांच और पूछताछ में सामने आया कि इसी दोस्ती के बीच कमलेश, अनीश की पत्नी से दोस्ती करना चाह रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई थी। यह चैटिंग अनीश ने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन में देख ली। इसके बाद से ही दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया था।

शाहजहांपुर जिले के अल्हागंज के गांव रावतपुर में शुक्रवार देर रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह पंचायत सचिवालय भवन के बरामदे में खून से लथपथ शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मृतक गांव के अनीश की पत्नी से दोस्ती की कोशिश कर रहा था। कमलेश उर्फ कल्लू(18) गांव के पास एक भट्ठे पर मजदूरी करता था। शनिवार सुबह छह बजे पंचायत भवन के पास बरामदे में कमलेश का शव पड़ा था।

पुलिस की पूछताछ में आरोपी अनीश (25) ने बताया कि कमलेश उसकी पत्नी से दोस्ती की कोशिश कर रहा था। इस संबंध में दोनों के बीच हुई चैटिंग उसने पत्नी के मोबाइल में देख ली थी। इसी बात को लेकर शुक्रवार रात अनीश ने कमलेश को समझाने के लिए घर से बुलाया।

पंचायत भवन के पास कमलेश के नहीं मानने पर विवाद बढ़ गया। गुस्से में आकर अनीश ने लकड़ी से कमलेश के सिर और चेहरे पर कई वार किए। कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त बबूल का डंडा भी बरामद कर लिया गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि हत्यारोपी की पत्नी से युवक दोस्ती करना चाह रहा था। इस बात को लेकर विवाद बढ़ा और अनीश ने कमलेश की हत्या कर दी

गांववालों के अनुसार आरोपी अनीश और मृतक कमलेश के बीच पहले गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ रहते, उठते-बैठते और रोजमर्रा के कामों में भी एक-दूसरे के साथ नजर आते थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि यही दोस्ती एक दिन खूनी टकराव में बदल जाएगी। पुलिस जांच और पूछताछ में सामने आया कि इसी दोस्ती के बीच कमलेश, अनीश की पत्नी से दोस्ती करना चाह रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई थी।