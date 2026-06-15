करोड़ों का जालसाज दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, गोरखपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी कर अमेरिका भाग रहे एक जालसाज को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस ने करीब एक साल पहले ही उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराया था। वह विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपये वसूलता था।

UP News : विदेश में नौकरी और आकर्षक भविष्य का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी कर अमेरिका भाग रहे एक जालसाज को पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के विदेश भागने की आशंका पर पुलिस ने एक साल पहले ही उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराया था। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोरखपुर लाकर रविवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र के करहिया हजारी पट्टी निवासी राहुल कुमार सिंह उर्फ आकाश सिंह उर्फ विनय सिंह पुत्र भानु ने कैम्पियरगंज में करमैनी रोड पर स्काई टूर ट्रेवल्स टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर खोला था। वह विदेश में नौकरी दिलाने और वीजा उपलब्ध कराने का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपये वसूलता था। आरोप है कि कई लोगों से रकम लेने के बाद न तो वीजा उपलब्ध कराया गया और न ही किसी को विदेश भेजा गया। पीड़ितों ने कैम्पियरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी के खिलाफ केवल गोरखपुर ही नहीं, बल्कि कुशीनगर और महाराजगंज जनपदों में भी धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि वह विदेश भाग सकता है। पुलिस ने उसके खिलाफ 2025 में लुक आउट नोटिस जारी कराया था। इस बीच अमेरिका भागने के प्रयास में वह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई दिल्ली पहुंचा था। सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर उसे पकड़कर गोरखपुर पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने दिल्ली पहुंच कर जुडिसियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 5 पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर गोरखपुर आई और कोर्ट में पेश कर जेल भेजवा दिया।

22 के खिलाफ जारी है लुक आउट, दस पकड़े गए गोरखपुर पुलिस ने लुक आउट नोटिस से अब तक दस आरोपितों पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इनमें सात आरोपितों को एयरपोर्ट पर उतरते ही पकड़ लिया गया तो दो ने सरेंडर कर दिया। वहीं, एक आरोपित विदेश भागने के दौरान पकड़ा गया। हालांकि अब भी 12 आरोपी विदेश में छिपे हैं। ये पासपोर्ट की जालसाजी, दुष्कर्म, डीपी एक्ट से जुड़े केस में आरोपित हैं। यहां के कई थानों में फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पासपोर्ट एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिले के नार्थ इलाके के दो आरोपितों पर लुक आउट नोटिस है तो शहर क्षेत्र के थानों ने क्राइम कर विदेश भागे पांच आरोपितों पर लुक आउट जारी कराया है।