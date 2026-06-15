करोड़ों का जालसाज दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, गोरखपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी कर अमेरिका भाग रहे एक जालसाज को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस ने करीब एक साल पहले ही उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराया था। वह विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपये वसूलता था।
UP News : विदेश में नौकरी और आकर्षक भविष्य का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी कर अमेरिका भाग रहे एक जालसाज को पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के विदेश भागने की आशंका पर पुलिस ने एक साल पहले ही उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराया था। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोरखपुर लाकर रविवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र के करहिया हजारी पट्टी निवासी राहुल कुमार सिंह उर्फ आकाश सिंह उर्फ विनय सिंह पुत्र भानु ने कैम्पियरगंज में करमैनी रोड पर स्काई टूर ट्रेवल्स टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर खोला था। वह विदेश में नौकरी दिलाने और वीजा उपलब्ध कराने का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपये वसूलता था। आरोप है कि कई लोगों से रकम लेने के बाद न तो वीजा उपलब्ध कराया गया और न ही किसी को विदेश भेजा गया। पीड़ितों ने कैम्पियरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी के खिलाफ केवल गोरखपुर ही नहीं, बल्कि कुशीनगर और महाराजगंज जनपदों में भी धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।
फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि वह विदेश भाग सकता है। पुलिस ने उसके खिलाफ 2025 में लुक आउट नोटिस जारी कराया था। इस बीच अमेरिका भागने के प्रयास में वह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई दिल्ली पहुंचा था। सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर उसे पकड़कर गोरखपुर पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने दिल्ली पहुंच कर जुडिसियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 5 पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर गोरखपुर आई और कोर्ट में पेश कर जेल भेजवा दिया।
22 के खिलाफ जारी है लुक आउट, दस पकड़े गए
गोरखपुर पुलिस ने लुक आउट नोटिस से अब तक दस आरोपितों पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इनमें सात आरोपितों को एयरपोर्ट पर उतरते ही पकड़ लिया गया तो दो ने सरेंडर कर दिया। वहीं, एक आरोपित विदेश भागने के दौरान पकड़ा गया। हालांकि अब भी 12 आरोपी विदेश में छिपे हैं। ये पासपोर्ट की जालसाजी, दुष्कर्म, डीपी एक्ट से जुड़े केस में आरोपित हैं। यहां के कई थानों में फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पासपोर्ट एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिले के नार्थ इलाके के दो आरोपितों पर लुक आउट नोटिस है तो शहर क्षेत्र के थानों ने क्राइम कर विदेश भागे पांच आरोपितों पर लुक आउट जारी कराया है।
तेलंगाना के युवक से ठगी के बाद जारी हुआ नोटिस
14 जनवरी 2025 को तेलंगाना के मेटपल्लीम जिले के मरिनंद किशोर ने स्काई टूर एण्ड ट्रैवल्स के खिलाफ कैम्पियरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि विदेश भेजने के बदले 890000 रुपये लेने के बाद भी वीजा नहीं दिया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया। हालांकि इससे पहले 2024 में सुनील कुमार यादव पुत्र स्व विद्या कान्त यादव, ग्राम जंगल बडहरा, टोला-खुटवा, थाना-पनियरा, जिला महराजगंज ने कूटरिचत मेडिकल रिपोर्ट व फर्जी वीजा, टिकट देकर विदेश भेजने के नाम पर पैसा हड़पने औ्र मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में कैम्पियरगंज में केस कराया था। कुशीनगर के कसया थाने में भी आरोपी पर केस दर्ज है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गोरखपुर में दो और कुशीनगर में तीन केस पहले से दर्ज है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें