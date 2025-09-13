A foreign student doing research at BHU died under suspicious circumstances in room बीएचयू में शोध कर रही विदेशी छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, किराये के कमरे में मिला शव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsA foreign student doing research at BHU died under suspicious circumstances in room

बीएचयू में शोध कर रही विदेशी छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, किराये के कमरे में मिला शव

वाराणसी में किराये के कमरे में विदेशी छात्रा गुरुवार को मृत मिली। 27 वर्षीया फिलिप फ्रांसिस्का रोमानिया की रहने वाली थी और वह बीएचयू से इंडियन फिलॉसफी ऐंड रिलीजन विषय पर शोध कर रही थी। करीब 15 माह से यहां किराये पर रह रही थी।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसीSat, 13 Sep 2025 03:08 PM
यूपी के वाराणसी में किराये के कमरे में विदेशी छात्रा गुरुवार को मृत मिली। 27 वर्षीया फिलिप फ्रांसिस्का रोमानिया की रहने वाली थी और वह बीएचयू से इंडियन फिलॉसफी ऐंड रिलीजन विषय पर शोध कर रही थी। पुलिस के अनुसार वह एजुकेशन वीजा पर भारत आई थी और करीब 15 माह से यहां किराये पर रह रही थी।

ये मामला गढ़वासी टोला का है। एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार देर रात करीब 11:45 बजे पुलिस को सूचना मिली कि छात्रा दरवाजा नहीं खोल रही है। चौक पुलिस पहुंची। छात्रा के दो विदेशी मित्रों और मकान मालिक से डुप्लीकेट चाबी लेकर दरवाजा खोला गया। अंदर छात्रा बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से दूतावास को सूचना दे दी गई। दूतावास के जरिये परिजनों को भी जानकारी दी गई है। शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंपा जाएगा। या दूतावास के निर्देश के अनुसार आगे की प्रक्रिया होगी।

उधर, मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि 15 महीने से वह किराएदार थी। उसके अन्य विदेशी दोस्त आते-जाते थे। सब ठीक था। यहां किसी से बात नहीं करती थी। बताया कि गुरुवार शाम से ही दरवाजा बंद हो गया था। इसके बाद से वह नहीं दिखी। देर रात दरवाजा खटखटाने पर भी आवाज नहीं आई तो अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद पुलिस और एलआईयू को सूचना दी गई। उसका वीजा 7 जुलाई 2027 को समाप्त हो रहा था।

बीएचयू में आईआईटी के शोधछात्र की पिटाई

उधर, बीएचयू परिसर में गुरुवार की शाम आईआईटी के शोधछात्र को कुछ छात्रों ने पीट दिया। उसके शरीर और सिर पर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने उसका प्राथमिक उपचार कराया। घायल छात्र प्रवेश कुमार ने मामले की शिकायत प्रॉक्टोरियल बोर्ड से की है।

