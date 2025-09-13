बीएचयू में शोध कर रही विदेशी छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, किराये के कमरे में मिला शव

वाराणसी में किराये के कमरे में विदेशी छात्रा गुरुवार को मृत मिली। 27 वर्षीया फिलिप फ्रांसिस्का रोमानिया की रहने वाली थी और वह बीएचयू से इंडियन फिलॉसफी ऐंड रिलीजन विषय पर शोध कर रही थी। करीब 15 माह से यहां किराये पर रह रही थी।

यूपी के वाराणसी में किराये के कमरे में विदेशी छात्रा गुरुवार को मृत मिली। 27 वर्षीया फिलिप फ्रांसिस्का रोमानिया की रहने वाली थी और वह बीएचयू से इंडियन फिलॉसफी ऐंड रिलीजन विषय पर शोध कर रही थी। पुलिस के अनुसार वह एजुकेशन वीजा पर भारत आई थी और करीब 15 माह से यहां किराये पर रह रही थी।

ये मामला गढ़वासी टोला का है। एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार देर रात करीब 11:45 बजे पुलिस को सूचना मिली कि छात्रा दरवाजा नहीं खोल रही है। चौक पुलिस पहुंची। छात्रा के दो विदेशी मित्रों और मकान मालिक से डुप्लीकेट चाबी लेकर दरवाजा खोला गया। अंदर छात्रा बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से दूतावास को सूचना दे दी गई। दूतावास के जरिये परिजनों को भी जानकारी दी गई है। शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंपा जाएगा। या दूतावास के निर्देश के अनुसार आगे की प्रक्रिया होगी।

उधर, मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि 15 महीने से वह किराएदार थी। उसके अन्य विदेशी दोस्त आते-जाते थे। सब ठीक था। यहां किसी से बात नहीं करती थी। बताया कि गुरुवार शाम से ही दरवाजा बंद हो गया था। इसके बाद से वह नहीं दिखी। देर रात दरवाजा खटखटाने पर भी आवाज नहीं आई तो अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद पुलिस और एलआईयू को सूचना दी गई। उसका वीजा 7 जुलाई 2027 को समाप्त हो रहा था।