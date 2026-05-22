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लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर एक फ्लाईओवर और 2 अंडरपास बनने जा रहे, सफर आसान होगा

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर एक फ्लाईओवर और 2 अंडरपास बनने जा रहे हैं। 125.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कार्य का अनुमोदन हो चुका है, जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा।

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर एक फ्लाईओवर और 2 अंडरपास बनने जा रहे, सफर आसान होगा

UP News: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी (एनएचएआई) द्वारा जिला प्रशासन की ओर से दिए गए ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी गई है। बाराबंकी जिले में एक फ्लाईओवर और दो अंडरपास बनाने के लिए 125.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कार्य का अनुमोदन हो चुका है, जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। इसके निर्माण से लोगों का सफर और आसान हो जाएगा।

जिलाधिकारी डीएम ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या हाईवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचएआई ने 125 किमी लंबे मार्ग पर समाधान के लिए 125 करोड़ से ज्यादा खर्च को मंजूरी दी है। इसके तहत सफेदाबाद में हाईवे पर दबाव को कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। ऐसे ही दादरा चौराहे पर लाइट व्हीकल अंडर पास का निर्माण कराया जाएगा। इससे यहां के कट के पास बनने वाले इस अंडरपास से कार, बाइक, ऑटो व छोटे वाहन आसानी से एक से दूसरी दिशा में जा सकेंगे। इसी तरह से सफदरगंज जक्शन को अपग्रेड करने का कार्य कराया जाएगा।

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इसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि हाईवे से बदोसरांय व जैदपुर की ओर से आने व जाने वाले वाहन बिना अवरोध के दूसरी दिशा में पहुंच सकेंगे। चौथा प्वाइंट रामसनेहीघाट के दुर्घटना बाहुल्य स्थल को इस प्रॉजेक्ट में शामिल किया गया है। यहां पर भिटरिया के पास एक बड़ा अंडरपास बनाया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि इस कार्य को जल्दी ही शुरू करा दिया जाए। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर जिले की सीमा में करीब 60 किमी. की अंदर हादसों पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

ओवरलोडेड वाहन, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नजर

जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पिछले दो सप्ताह से शनिवार व रविवार को सघन जांच का अभियान चलाया गया है। इसमें भारी संख्या में ड्रंक एंड ड्राइव के मामले सामने आए हैं। इसे आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। हाईवे के किनारे वाहन खड़े रहने वाले वाहनों को हटाने की जिम्मेदारी यातायात, परिवहन व पुलिस को दिया गया है। बता दें कि अयोध्या हाईवे के बाराबंकी के हिस्से में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सीएम तक चिंता जता चुके हैं।

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शीघ्र कार्य शुरू कराया जाएगा

एनएचएआई पीडी इंजी. नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर बाराबंकी जिले की सीमा में एक फ्लाईओवर व दो अंडरपास के निर्माण के लिए 125.70 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। कार्य का अनुमोदन हो चुका है। शीघ्र कार्य शुरू कराया जाएगा।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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