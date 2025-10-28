दरोगा के मकान में मिला 5 दिन पुराना नग्न शव, मचा हड़कंप

संक्षेप: यूपी के कानपुर जिले में पीएसी दरोगा के मकान की दूसरी मंजिल पर पांच दिन पुराना नग्र अवस्था में शव मिला है। मौके पर एसीपी चकेरी और पुलिस बल समेत फोरेंसिक टीम पहुंची और जांच कर साक्ष्य एकत्र किए।

यूपी के कानपुर में सनिगवां में पीएसी दरोगा के मकान की दूसरी मंजिल पर सड़ा हुआ नग्र अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर एसीपी चकेरी व पुलिस बल समेत फोरेंसिक टीम पहुंची और जांच कर साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मानसिक विक्षिप्त दरोगा के मकान के आसपास घूम रहा था। आशंका है कि वही पड़ोसी के निर्माणाधीन मकान की सीढ़ियों से चढ़कर घर में घुस आया था।

गिरिजा नगर निवासी रामचंद्र राजपूत श्याम नगर स्थित 37वीं बटालियन पीएसी में दरोगा के पद पर तैनात हैं। उन्होंने अपना एक मकान सजारी गांव में बनवाया जो अभी भी निर्माणाधीन हालत में है। दरोगा के बेटे मानपाल सिंह ने बताया कि मकान में बिजली कनेक्शन न होने की वजह से कोई नहीं रहता है। मानपाल ने बताया कि आखिरी बार वह मकान में दीपावली पर दीये जलाने आए थे। तब से घर बंद पड़ा हुआ है।

मानपाल ने बताया कि सोमवार दोपहर को वह मकान में सफाई करने आए थे। दरवाजा खोलते ही उन्हें दुर्गंध आई। उन्होंने घर में देखना शुरू किया तो दूसरी मंजिल में बरामदे के नीचे सड़ा हुआ युवक का शव मिला। मानपाल ने पिता और पुलिस को सूचित किया। मौके पर एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय समेत पुलिस बल और फोरेंसिक टीम पहुंची। टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए।