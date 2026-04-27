गोरखपुर में चार मंजिला मकान में सुबह-सुबह लगी आग, मची चीख-पुकार; जान बचाने को भागे लोग

गोरखपुर के मिर्जापुर मोहल्ले के इस मकान में आग लगते ही लोग तीसरी मंजिल से शोर मचाते हुए नीचे की ओर भागे। लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आग देखकर आस-पड़ोस के लोग तत्काल ऐक्शन में आए। माना जा रहा है कि विंडो एसी में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी।

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश् के गोरखपुर में सोमवार की सुबह-सुबह एक चार मंजिला मकान में आग लग गई। आग मकान के तीसरे तल पर लगी। आग की ऊंची लपटें और धुंआ देखकर पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। प्रचंड आग की वजह से लोग दहशत में आ गए और इधर-उधर भागने लगे। चारों तरफ चीख-पुकार और भगदड़ की स्थिति थी। लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी गई।

आग लगने की ये घटना गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में हुई है। गोरखपुर के मिर्जापुर मोहल्ले के इस मकान में आग लगते ही लोग थर्ड फ्लोर से शोर मचाते हुए नीचे की ओर भागे। लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आग देखकर आस-पड़ोस के लोग तत्काल ऐक्शन में आए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने के उपाय करने शुरू कर दिए। उधर, परिवार के लोग भाग कर नीचे आ गए थे। घर से बाहर निकलकर वे भी आग बुझाने की कोशिशों में शामिल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, मिर्जापुर निवासी ऋषभ कश्यप ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करते हैं। घर में वह और परिवार के 12 सदस्य रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे तीसरी मंजिल पर खिड़की में लगे विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो धीरे-धीरे कमरे और फिर पूरे हिस्से में फैल गई। घटना के बाद दहशत ऐसी थी कि आसपास के लोग भी अपने बच्चों के साथ घरों से बाहर निकल आए। घर की तीसरी मंजिल से धुआं और आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थीं।

लोगों की सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के उपाय शुरू किए लेकिन उसके पहले संकरी गली में मकान होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को दूर खड़ा करना पड़ा। आग बुझाने के उपायों में इससे थोड़ी दिक्कत भी आई। आग पर काबू पाने की कोशिशें काफी देर तक चलती रहीं। आग लगने से डेढ़ घंटे के बाद भी इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका था।