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गोरखपुर में चार मंजिला मकान में सुबह-सुबह लगी आग, मची चीख-पुकार; जान बचाने को भागे लोग

Apr 27, 2026 11:48 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर के मिर्जापुर मोहल्ले के इस मकान में आग लगते ही लोग तीसरी मंजिल से शोर मचाते हुए नीचे की ओर भागे। लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आग देखकर आस-पड़ोस के लोग तत्काल ऐक्शन में आए। माना जा रहा है कि विंडो एसी में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी।

गोरखपुर में चार मंजिला मकान में सुबह-सुबह लगी आग, मची चीख-पुकार; जान बचाने को भागे लोग

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश् के गोरखपुर में सोमवार की सुबह-सुबह एक चार मंजिला मकान में आग लग गई। आग मकान के तीसरे तल पर लगी। आग की ऊंची लपटें और धुंआ देखकर पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। प्रचंड आग की वजह से लोग दहशत में आ गए और इधर-उधर भागने लगे। चारों तरफ चीख-पुकार और भगदड़ की स्थिति थी। लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी गई।

आग लगने की ये घटना गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में हुई है। गोरखपुर के मिर्जापुर मोहल्ले के इस मकान में आग लगते ही लोग थर्ड फ्लोर से शोर मचाते हुए नीचे की ओर भागे। लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आग देखकर आस-पड़ोस के लोग तत्काल ऐक्शन में आए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने के उपाय करने शुरू कर दिए। उधर, परिवार के लोग भाग कर नीचे आ गए थे। घर से बाहर निकलकर वे भी आग बुझाने की कोशिशों में शामिल हो गए।

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मिली जानकारी के अनुसार, मिर्जापुर निवासी ऋषभ कश्यप ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करते हैं। घर में वह और परिवार के 12 सदस्य रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे तीसरी मंजिल पर खिड़की में लगे विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो धीरे-धीरे कमरे और फिर पूरे हिस्से में फैल गई। घटना के बाद दहशत ऐसी थी कि आसपास के लोग भी अपने बच्चों के साथ घरों से बाहर निकल आए। घर की तीसरी मंजिल से धुआं और आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थीं।

लोगों की सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के उपाय शुरू किए लेकिन उसके पहले संकरी गली में मकान होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को दूर खड़ा करना पड़ा। आग बुझाने के उपायों में इससे थोड़ी दिक्कत भी आई। आग पर काबू पाने की कोशिशें काफी देर तक चलती रहीं। आग लगने से डेढ़ घंटे के बाद भी इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका था।

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शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

सुबह-सुबह गोरखपुर के चार मंजिला मकान में आग लगने की इस घटना के पीछे लोग शार्ट सर्किट को वजह बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि तीसरे तल पर चल रहे विंडो एसी में आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड या किसी अन्य ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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