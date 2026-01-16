Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA finance company manager from Mumbai died at the Hyatt hotel in Lucknow; he was found unconscious in his room
मुबई से लखनऊ आए फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की होटल हयात में मौत, कमरे में बेसुध मिले

मुबई से मीटिंग के लिए राजधानी लखनऊ आए फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की मौत हो गई है। वह प्रसिद्ध होटल हयात में ठहरे थे। कमरे में वह बेसुध मिले और अस्पताल में दम तोड़ दिया।

Jan 17, 2026 12:27 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
लखनऊ के प्रतिष्ठित हयात रीजेंसी होटल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुंबई से मीटिंग में शामिल होने आए बजाज फाइनेंस के एक सीनियर मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 47 वर्षीय मोहम्मद फहीमुद्दीन, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के रहने वाले थे, गुरुवार को लखनऊ पहुंचे थे। उन्हें शुक्रवार सुबह अपनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में हिस्सा लेना था, लेकिन उससे पहले ही होटल के कमरे में उनका बेसुध शरीर मिला। इस घटना ने होटल प्रबंधन और कॉर्पोरेट जगत में हड़कंप मचा दिया है।

फोन नहीं उठा तो सहकर्मियों के फूले हाथ-पांव

जानकारी के अनुसार, फहीमुद्दीन को शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे तैयार होकर अपनी टीम से मिलना था। जब वे समय पर नहीं पहुंचे, तो उनके सहयोगी सरफराज अली और अन्य सदस्यों ने उन्हें लगातार फोन किए। सुबह 9:30 बजे तक जब दर्जनों कॉल का कोई जवाब नहीं मिला, तो टीम के सदस्य चिंतित होकर सीधे गोमती नगर स्थित हयात होटल पहुंच गए। उन्होंने रिसेप्शन पर जानकारी दी कि मैनेजर फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और उनका कमरा अंदर से लॉक है। इसके बाद होटल स्टाफ हरकत में आया और एक सर्विस वर्कर को चेक करने के लिए कमरे पर भेजा गया।

खिड़की से झांका तो बेड पर बेसुध पड़े थे मैनेजर

होटल कर्मी ने कमरे के बाहर पहुंचकर कई बार बेल बजाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए कर्मी ने कमरे की साइड वाली खिड़की से अंदर झांककर देखा, तो मैनेजर फहीमुद्दीन बेड पर बेसुध पड़े हुए थे। होटल प्रबंधन ने तुरंत मास्टर-की का उपयोग कर दरवाजा खोला। उस वक्त फहीमुद्दीन की नब्ज बहुत धीमी चल रही थी। उन्हें तत्काल 108 एंबुलेंस के जरिए लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कमरे से मिली शराब और सिगरेट, पुलिस को हार्ट अटैक की आशंका

मामले की सूचना मिलते ही विभूति खंड पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की सघन तलाशी ली। एसीपी विभूति खंड विनय द्विवेदी ने बताया कि कमरे से शराब की बोतल और सिगरेट के कई पैकेट बरामद हुए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच का मानना है कि अत्यधिक स्मोकिंग और अल्कोहल के सेवन के कारण रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। कमरे में अकेले होने और समय पर मेडिकल रिस्पांस न मिल पाने के कारण उनकी जान चली गई। हालांकि, पुलिस इसे हार्ट अटैक के नजरिए से भी देख रही है।

पत्नी के आने का इंतजार, पोस्टमॉर्टम से खुलेगा राज

पुलिस ने मृतक के परिजनों को मुंबई में सूचना दे दी है। फहीमुद्दीन की पत्नी लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके आने के बाद ही पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा सकती है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण रहा। फिलहाल, पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज और फहीमुद्दीन के कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रही है ताकि मौत से पहले की कड़ियों को जोड़ा जा सके।