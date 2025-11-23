दावत में रसगुल्ले के लिए लड़ाई, जमकर चले लाठी-डंडे, मच गई अफरातफरी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA fight over rasgullas at a feast in Rae Bareli UP, with sticks and batons, chaos
Sun, 23 Nov 2025 03:41 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में रायबरेली के बछरावां थाना क्षेत्र के चिखड़ी मजरे पश्चिमगांव में दावत के दौरान रसगुल्ले की स्टाल पर खड़े एक युवक को दोबारा रसगुल्ला देने से इनकार करना महंगा पड़ गया। सामने खड़े नशे में धुत दबंगों ने दो लोगों के ऊपर जमकर लाठी-डंडे बरसा दिए। मारपीट की इस वारदात में दोनों को गंभीर चोटें आ गईं। दावत में आए लोगों में अफरातफरी मच गई। कुर्सियां फेंकने के दौरान लगभग एक दर्जन कुर्सी भी टूट गई। इलाज के घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पीड़ितों ने मामले की सूचना थाने पर दी है।

क्षेत्र के पश्चिम चिखड़ी मजरे पश्चिम गांव में दावत चल रही थी। इसी दौरान दावत खाने आधा दर्जन दबंग किस्म के युवक भी वहां पर पहुंच गए। आरोप है कि सभी शराब के नशे में थे। खाने के बाद उक्त दबंग रसगुल्ला के स्टॉल पर पहुंचे और एक के बाद एक कई रसगुल्ला खाना शुरू कर दिया जब इस बात को लेकर रसगुल्ले की स्टाल पर खड़े युवक कुलदीप पुत्र दिनेश कुमार तथा अरुण कुमार पुत्र रामू निवासीगण श्री राजाखेड़ा मजरे पश्तौर ने इसका विरोध किया तो उक्त दबंग आग बबूला हो गए और गाली गलौज करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद कुछ युवक लाठी-डंडा लेकर आ गए और उन दोनों युवकों टूट पड़े जिससे दोनों के सिर फट गए। दबंग यहीं नहीं रुके उन्होंने पंडाल के अंदर रखी लगभग एक दर्जन कुर्सियों को भी मारपीट के दौरान तोड़ डाला।

मामले की जांच में लगी पुलिस

इस दौरान दावत में आए लोगों में अफरातफरी मच गई। किसी तरह दोनों युवक जान बचाकर वहां से निकले। घायल अवस्था में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पीड़ित यवकों ने मामले की तहरीर थाने पर दी है। इस बारे में थानाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिली है। जांच की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today
