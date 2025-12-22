महाराजगंज के गांव में जमकर चले लाठी-डंडे-कुल्हाड़ी-कुदाल, 4 घायल; दो की हालत नाजुक
जमशेद आलम ने बताया कि उसके पिता उसके भाइयों के साथ गांव के पास ही स्थित तालाब में मछलियों को चारा खिलाने जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए पांच-छह लोगों ने हमला कर दिया। लाठी- डंडा, कुल्हाड़ी व कुदाल लेकर अचानक हमला कर उसके पिता जब्बार, भाई अयूब, जुरसेद, भतीजा मजरू को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक गांव में सोमवार को पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर बैठे पांच-छह लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हमले में जमकर लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी-कुदाल चला। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
घटना महाराजगंज के भिटौली थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव की है। इस गांव के रहने वाले जमशेद आलम ने भिटौली थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके पिता उसके भाइयों के साथ गांव के पास ही स्थित तालाब में मछलियों को चारा खिलाने जा रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर एक साजिश के तहत पहले से घात लगाए गांव के ही पांच-छह लोगों ने हमला कर दिया। लाठी- डंडा, कुल्हाड़ी व कुदाल लेकर अचानक हमला कर उसके पिता जब्बार, भाई अयूब, जुरसेद, भतीजा मजरू को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। इस खूनी संघर्ष में उसके भाई अयूब एवं जुरसेद का सिर फट जाने के कारण हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर भिटौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए महराजगंज जिला अस्पताल भेज दिया।
जिला अस्पताल में अयूब और जुरसेद की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। शिकायतकर्ता जमशेद ने तहरीर में लिखा है कि पूरी घटना की साजिश रची गई है। गांव के ही एक शख्स की शह पर आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया है। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि जमशेद आलम की तहरीर पर सभी आरोपितों बिकाऊ, शहरे आलम, फकरे आलम, गोल्डन, अमन एवं पारो के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।