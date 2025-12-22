Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsa fierce fight with sticks axes spades took place in a village maharajganj injuring four two are in critical condition
महाराजगंज के गांव में जमकर चले लाठी-डंडे-कुल्हाड़ी-कुदाल, 4 घायल; दो की हालत नाजुक

संक्षेप:

Dec 22, 2025 07:01 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महराजगंज
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक गांव में सोमवार को पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर बैठे पांच-छह लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हमले में जमकर लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी-कुदाल चला। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

घटना महाराजगंज के भिटौली थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव की है। इस गांव के रहने वाले जमशेद आलम ने भिटौली थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके पिता उसके भाइयों के साथ गांव के पास ही स्थित तालाब में मछलियों को चारा खिलाने जा रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर एक साजिश के तहत पहले से घात लगाए गांव के ही पांच-छह लोगों ने हमला कर दिया। लाठी- डंडा, कुल्हाड़ी व कुदाल लेकर अचानक हमला कर उसके पिता जब्बार, भाई अयूब, जुरसेद, भतीजा मजरू को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। इस खूनी संघर्ष में उसके भाई अयूब एवं जुरसेद का सिर फट जाने के कारण हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर भिटौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए महराजगंज जिला अस्पताल भेज दिया।

जिला अस्पताल में अयूब और जुरसेद की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। शिकायतकर्ता जमशेद ने तहरीर में लिखा है कि पूरी घटना की साजिश रची गई है। गांव के ही एक शख्स की शह पर आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया है। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि जमशेद आलम की तहरीर पर सभी आरोपितों बिकाऊ, शहरे आलम, फकरे आलम, गोल्डन, अमन एवं पारो के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
