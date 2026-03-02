महज एक रुपये के लिए जमकर मारपीट, हिंसक झड़प में कई गंभीर घायल भी
सिर्फ एक रुपये कम देने को लेकर दुकानदार और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में कई गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी में पहुंचाया गया है।
मामूली सी बात कभी-कभी कितनी बड़ी घटना बन सकती है, इसका ताजा उदाहरण सोमवार देर शाम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देखने को मिला। जनपद के करनैलगंज-परसपुर मार्ग पर देखने को मिला। बाबूराम पेट्रोल पंप के पास सिगरेट के दाम में सिर्फ एक रुपये कम देने को लेकर दुकानदार और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में दुकानदार और तीन ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी में पहुंचाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ऐक्शन आ गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून को हाथ में लेने को बख्शा नहीं जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार, अमन पांडेय नाम का युवक अपने दो मित्रों, आकाश और आनंद पांडेय के साथ इंस्पेक्टर गोस्वामी की दुकान पर सिगरेट खरीदने पहुँचा था। अमन ने सिगरेट की कीमत में एक रुपया कम दिया, जिस पर दुकानदार ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में लात-घूंसे और डंडे चलने लगे। इस संघर्ष में दुकानदार इंस्पेक्टर गोस्वामी और दूसरी ओर से तीनों युवक घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही करनैलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहनता से जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें