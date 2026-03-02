Hindustan Hindi News
महज एक रुपये के लिए जमकर मारपीट, हिंसक झड़प में कई गंभीर घायल भी

Mar 02, 2026 08:53 pm IST
सिर्फ एक रुपये कम देने को लेकर दुकानदार और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में कई गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी में पहुंचाया गया है।

मामूली सी बात कभी-कभी कितनी बड़ी घटना बन सकती है, इसका ताजा उदाहरण सोमवार देर शाम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देखने को मिला। जनपद के करनैलगंज-परसपुर मार्ग पर देखने को मिला। बाबूराम पेट्रोल पंप के पास सिगरेट के दाम में सिर्फ एक रुपये कम देने को लेकर दुकानदार और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में दुकानदार और तीन ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी में पहुंचाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ऐक्शन आ गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून को हाथ में लेने को बख्शा नहीं जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, अमन पांडेय नाम का युवक अपने दो मित्रों, आकाश और आनंद पांडेय के साथ इंस्पेक्टर गोस्वामी की दुकान पर सिगरेट खरीदने पहुँचा था। अमन ने सिगरेट की कीमत में एक रुपया कम दिया, जिस पर दुकानदार ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में लात-घूंसे और डंडे चलने लगे। इस संघर्ष में दुकानदार इंस्पेक्टर गोस्वामी और दूसरी ओर से तीनों युवक घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही करनैलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहनता से जांच जारी है।

