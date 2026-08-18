पहले एक-दूसरे को समझेंगे…सुहागरात पर दूल्हे से बोली दुल्हन; फिर मौका मिलते ही कैश-जेवर समेटकर भागी

आगरा में शादी के कुछ ही दिनों बाद एक दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया है। दरअसल, सुहागरात पर उसने दूल्हे से कहा कि दोनों पहले एक-दूसरे को समझेंगे और कुछ समय बाद संबंध बनाएंगे। लेकिन मौका मिलते ही गहने जेवर लेकर फरार हो गई।

UP News: यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक दूल्हे को शादी के छह दिन बाद ही तगड़ा झटका लग गया। दरअसल, उसकी नई नवेली दुल्हन सुहागरात पर तबीयत खराब होने के बहाना बनाया फिर मौका मिलते ही कैश और जेवर लेकर फरार हो गई। अगली सुबह जब घर से दुल्हन गायब मिली तो दूल्हे के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब पीड़ित ने कोर्ट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।

जिले में एक बिचौलिये ने डेढ़ लाख रुपये लिए और चट मंगनी पट ब्याह करा दिया। 26 जून को लड़की दिखाई और 27 जून को फेरे करा दिए। तीन जुलाई की सुबह दुल्हन बोरिया बिस्तर समेटकर फरार हो गई। घर में रखे लाखों के जेवरात और नकदी भी ले गई। दूल्हे के घरवालों ने तलाशा बिचौलिया को फोन किया। यह तक पता नहीं चला कि आखिर दुल्हन का घर कहां है? पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा तो पुलिस ने टहला दिया। कोर्ट के आदेश पर सिकंदरा थाने में दुल्हन, उसके फर्जी भाई और बिचौलिया सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

प्रधान जी की बगीची, सेक्टर 14 सिकंदरा की रहने वाली गुड्डी देवी ने मुकदमा लिखावाया। महिला ने बताया कि उनके बड़े बेटे विष्णु को पहली पत्नी ने छोड़ दिया था। उसकी शादी के लिए घरवाले लड़की देख रहे थे। दूल्हे के भाई राहुल ने बताया कि शमसाबाद निवासी जवाहर सिंह ने उनसे संपर्क किया। बताया कि प्रयागराज में प्रीति नाम की लड़की है और उसके माता-पिता नहीं हैं। भाई डॉ. धारा सिंह को शादी करनी है लेकिन वह भी गरीब है। पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा और झटपट शादी करा देगा।

जवाहर सिंह ने 26 जून को उसने लड़की को आगरा बुलाया। विष्णु ने प्रीति को देखा। रिश्ता तय हो गया। 27 जून को शादी हो गई। शादी में प्रीति की तरफ से उसका कथित भाई धारा सिंह, बच्चू सहित तीन लोग शामिल हुए। विदा के बाद प्रीति ससुराल आ गई। 28 जून को सुहागरात थी। उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। विष्णु से कहा कि पहले कुछ दिन एक-दूसरे को समझेंगे। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है और उसे कुछ समय दें। विष्णु इसके लिए तैयार हो गया। एक कमरे में दोनों अजनबी की तरह रहने लगे। तीन जुलाई की सुबह गुड्डी देवी जागी तो दरवाजे खुले हुए थे, प्रीति गायब थी। घर में रखे उसके जेवरात भी नहीं थे।