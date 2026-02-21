Hindustan Hindi News
महिला यूट्यूबर के साथ ननदोई ने की रेप की कोशिश, पति और सास ने भी दिया साथ

Feb 21, 2026 06:06 am ISTAjay Singh संवाददाता, जैतपुर (आगरा)
महिला यूट्यूबर के साथ ननदोई ने की रेप की कोशिश, पति और सास ने भी दिया साथ

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला यूट्बर के साथ उसके ननदोई और उसके साथियों ने रेप की कोशिश की। आगरा के थाना चित्राहाट क्षेत्र के एक गांव की इस यूट्यूबर महिला ने अपने ननदोई पर घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। साथ में महिला का पति, सास और उसके तीन साथी भी थे। चीख-पुकार सुनकर आए महिला के ससुर पर एक आरोपी द्वारा पिस्टल तानने का भी आरोप लगाया गया है। महिला, उसका ननदोई और पति सभी जाने माने यूट्यूबर बताए जा रहे हैं।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गुरुवार देर शाम पति व नोएडा क्षेत्र के निवासी ननदोई करीब 15 लोगों के साथ घर में घुस आए। वह बेटे के साथ लेटी थी। ननदोई और उनके तीन साथियों ने उसे बिस्तर पर दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। चीख पुकार सुनकर ससुर आए तो एक आरोपी ने उन पर पिस्टल तान दी। फायर भी किया। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग घर में पहुंचे और उन्हें बचाया। खींचतान के दौरान आरोपियों ने उसके कान का कुंडल तोड़ लिया। पीड़िता ने बताया कि गांव के लड़कों ने कुछ आरोपियों को पकड़ लिया, इनमें एक के पास पिस्टल थी। उसके घर के बाहर उसका पति, सास और फिरोजाबाद निवासी आलोक था। आरोपियों ने गांव के लड़कों को भी डंडे मारे।

महिला का कहना है कि यदि गांव के लोग नहीं आते तो आरोपी उसकी और उसके बेटे की हत्या कर देते। उसने बताया कि एक दिन पहले फोन पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है। उसका कहना है कि हमलावरों से उसे, ससुर और बच्चे की जान को खतरा है। महिला यूट्यूबर के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस तत्काल ऐक्शन में आ गई। चित्राहाट पुलिस ने ननदोई, शिकोहाबाद के नृपेन्द्र कुमार, पति, सास, एका फिरोजाबाद के आलोक को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या बोली पुलिस

प्रभारी निरीक्षक चित्राहाट सीमा ने बताया कि गिरफ्तार किए पांच लोगों का शांतिभंग में चालान किया है। एक आरोपी किसान यूनियन का नेता नृपेंद्र कुमार है, इसके पास लाइसेंसी पिस्टल मिली है। केस दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने का कहा कि घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, महिला यूट्बर के साथ हुई इस घटना से गांव में लोग हैरान हैं।

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

