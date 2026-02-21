महिला यूट्यूबर के साथ ननदोई ने की रेप की कोशिश, पति और सास ने भी दिया साथ

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गुरुवार देर शाम पति और ननदोई करीब 15 लोगों के साथ घर में घुस आए। वह बेटे के साथ लेटी थी। ननदोई और उनके तीन साथियों ने उसे बिस्तर पर दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। चीख पुकार सुनकर ससुर आए तो एक आरोपी ने उन पर पिस्टल तान दी। फायर भी किया।

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला यूट्बर के साथ उसके ननदोई और उसके साथियों ने रेप की कोशिश की। आगरा के थाना चित्राहाट क्षेत्र के एक गांव की इस यूट्यूबर महिला ने अपने ननदोई पर घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। साथ में महिला का पति, सास और उसके तीन साथी भी थे। चीख-पुकार सुनकर आए महिला के ससुर पर एक आरोपी द्वारा पिस्टल तानने का भी आरोप लगाया गया है। महिला, उसका ननदोई और पति सभी जाने माने यूट्यूबर बताए जा रहे हैं।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गुरुवार देर शाम पति व नोएडा क्षेत्र के निवासी ननदोई करीब 15 लोगों के साथ घर में घुस आए। वह बेटे के साथ लेटी थी। ननदोई और उनके तीन साथियों ने उसे बिस्तर पर दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। चीख पुकार सुनकर ससुर आए तो एक आरोपी ने उन पर पिस्टल तान दी। फायर भी किया। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग घर में पहुंचे और उन्हें बचाया। खींचतान के दौरान आरोपियों ने उसके कान का कुंडल तोड़ लिया। पीड़िता ने बताया कि गांव के लड़कों ने कुछ आरोपियों को पकड़ लिया, इनमें एक के पास पिस्टल थी। उसके घर के बाहर उसका पति, सास और फिरोजाबाद निवासी आलोक था। आरोपियों ने गांव के लड़कों को भी डंडे मारे।

महिला का कहना है कि यदि गांव के लोग नहीं आते तो आरोपी उसकी और उसके बेटे की हत्या कर देते। उसने बताया कि एक दिन पहले फोन पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है। उसका कहना है कि हमलावरों से उसे, ससुर और बच्चे की जान को खतरा है। महिला यूट्यूबर के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस तत्काल ऐक्शन में आ गई। चित्राहाट पुलिस ने ननदोई, शिकोहाबाद के नृपेन्द्र कुमार, पति, सास, एका फिरोजाबाद के आलोक को गिरफ्तार कर लिया है।