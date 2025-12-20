मकान मालिक के नाबालिग बेटे का महिला किरायेदार ने किया शारीरिक शोषण, भगा ले गई फुसलाकर

संक्षेप: आरोपी महिला के पति का देहांत हो चुका है। नाबालिग लड़के की मां ने तहरीर में बताया है कि आरोपी महिला उनके घर किराये पर रहती थी। उनका कहना है कि बीते 12 दिसंबर को दोपहर करीब दो बजे उसने उनके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर अपने प्रभाव में ले लिया। वह उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण करने लगी।

यूपी के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां खोराबार थाना क्षेत्र में एक महिला किरायेदार ने अपने मकान मालिक के नाबालिग बेटे को कमरे में बुला उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। वह बार-बार उसे अपने कमरे में बुलाती थी। यही नहीं महिला किरायेदार, मकान मालिक के नाबालिग बेटे को फुसलाकर अपने साथ भगा भी ले गई। पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महिला किरायेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, कुशीनगर जनपद के थाना पडरौना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली इस आरोपी महिला के पति का देहांत हो चुका है। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) के तहत शुक्रवार की देर रात मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला किरायेदार के साथ गायब हुए नाबालिग लड़के की मां ने तहरीर में बताया है कि आरोपी महिला उनके घर किराये पर रहती थी। उनका कहना है कि बीते 12 दिसंबर को दोपहर करीब दो बजे उसने उनके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर अपने प्रभाव में ले लिया। वह उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण करने लगी। महिला, नाबालिग बेटे को बार-बार अपने कमरे में बुलाती थी। मामले की जानकारी होने पर लड़के की मां ने महिला किरायेदार को घर से निकाल दिया।