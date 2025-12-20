Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsa female tenant physically abused the landlord s minor son and lured him away
मकान मालिक के नाबालिग बेटे का महिला किरायेदार ने किया शारीरिक शोषण, भगा ले गई फुसलाकर

मकान मालिक के नाबालिग बेटे का महिला किरायेदार ने किया शारीरिक शोषण, भगा ले गई फुसलाकर

संक्षेप:

आरोपी महिला के पति का देहांत हो चुका है। नाबालिग लड़के की मां ने तहरीर में बताया है कि आरोपी महिला उनके घर किराये पर रहती थी। उनका कहना है कि बीते 12 दिसंबर को दोपहर करीब दो बजे उसने उनके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर अपने प्रभाव में ले लिया। वह उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण करने लगी।

Dec 20, 2025 06:07 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां खोराबार थाना क्षेत्र में एक महिला किरायेदार ने अपने मकान मालिक के नाबालिग बेटे को कमरे में बुला उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। वह बार-बार उसे अपने कमरे में बुलाती थी। यही नहीं महिला किरायेदार, मकान मालिक के नाबालिग बेटे को फुसलाकर अपने साथ भगा भी ले गई। पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महिला किरायेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, कुशीनगर जनपद के थाना पडरौना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली इस आरोपी महिला के पति का देहांत हो चुका है। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) के तहत शुक्रवार की देर रात मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला किरायेदार के साथ गायब हुए नाबालिग लड़के की मां ने तहरीर में बताया है कि आरोपी महिला उनके घर किराये पर रहती थी। उनका कहना है कि बीते 12 दिसंबर को दोपहर करीब दो बजे उसने उनके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर अपने प्रभाव में ले लिया। वह उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण करने लगी। महिला, नाबालिग बेटे को बार-बार अपने कमरे में बुलाती थी। मामले की जानकारी होने पर लड़के की मां ने महिला किरायेदार को घर से निकाल दिया।

इसके बाद आरोपी महिला पास की एक कॉलोनी में किराये का कमरा लेकर रहने लगी। मां का आरोप है कि दूसरी जगह कमरा लेने के बाद भी महिला उनके नाबालिग बेटे को बुलाकर लगातार उसका शोषण करती रही। आरोप है कि अब आरोपी महिला नाबालिग बेटे को लेकर फरार हो गई है। पीड़िता ने बताया कि बेटे की आसपास और रिश्तेदारी में काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बेटे के मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, पर फोन बंद आ रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
