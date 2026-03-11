रात में सो रहे जवान बेटे पर अचानक फावड़े के बट से वार करने लगा पिता, पीट-पीटकर मार डाला
झगड़े के बाद कोमल सिंह ने शराब पी और शाम करीब साढ़े छह बजे घर आ गया। उस समय सत्यवीर घर में चारपाई पर सो रहा था। आरोप है कि कोमल ने फावड़े की बट से अपने बेटे पर अनगिनत प्रहार कर डाले। इससे वह मौके पर ही अधमरा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद पिता घर से फरार हो गया।
UP Crime News: यूपी के हाथरस के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव बाजिदपुर में मंगलवार की शाम पिता-पुत्र के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद रात में शराब के नशे में पिता ने चारपाई पर सो रहे पुत्र पर फावड़े की बट से बेटे की पीट पीटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इस मामले में मृतक की पत्नी ने अपने ससुर के खिलाफ सिकंदराराऊ कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
मंगलवार की शाम को गांव बाजिदपुर निवासी कोमल सिंह का अपने ही सगे बेटे सत्यवीर सिंह से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पिता-पुत्र के बीच विवाद बढ़ने पर उस समय गांव के लोगों ने दोनों को शांत कर दिया। बताया जाता है कि झगड़े के बाद कोमल सिंह ने शराब पी ली और शाम करीब साढ़े छह बजे घर आ गया। उस समय 30 वर्षीय सत्यवीर घर में चारपाई पर सो रहा था। आरोप है कि तभी पिता कोमल ने फावड़े की बट से अपने बेटे पर अनगिनत प्रहार कर डाले। इससे वह मौके पर ही अधमरा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद पिता घर से फरार हो गया। परिवार के लोग सत्यवीर को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले गये। जहां देर रात करीब एक बजे उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
ससुर के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का मुकदमा
मृतक सत्यवीर की पत्नी कविता ने अपने ससुर कोमल सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। कविता का आरोप है कि मंगलवार की शाम करीब साढ़े छह बजे घरेलू बात को लेकर ससुर कोमल सिंह पुत्र घनश्याम सिंह और उनके पति सत्यवीर के बीच झगड़ा हो गया। उनके ससुर ने डंडे से पीटकर पति को अधमरा कर दिया। उन्हें उपचार के लिए ले गए। जहां उनकी मौत हो गई।
कासगंज की कविता से हुई थी शादी
परिजनों के मुताबिक सत्यवीर की शादी कासगंज के गांव अमरपुर निवासी कविता से छह साल पहले हुई थी। उस पर तीन बेटियां हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब सत्यवीर का शव गांव पहुंचा तो उसके घर पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सत्यवीर की मौत से पत्नी व बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है।
क्या बोली पुलिस
सिकंदराराऊ के सीओ जेएन अस्थाना ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पिता फरार है। उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।
