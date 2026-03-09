Hindustan Hindi News
पिता का मोह बच्चों की जान पर भारी पड़ा, कांपते हाथों से लिखा सुसाइड नोट और खत्म हो गईं 3 जिंदगियां

Mar 09, 2026 10:49 am IST
अमरीश ठाकुर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ पिछले एक वर्ष से नौतनवा के गांधीनगर मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहता था। पत्नी पर किसी दूसरे युवक से संबंधों का शक इस परिवार में कलह की वजह बना। महिला कर्मी का पति अमरीश ठाकुर घटना को अंजाम देने से पहले फेसबुक लाइव भी किया।

UP News: यूपी के महाराजगंज के नौतनवां में रविवार को एसएसबी की महिला कर्मचारी के पति ने जिस खौफनाक अंदाज में आत्मघाती कदम उठाते हुए अपने दो मासूमों सहित खुद को दुनिया से रुखसत कर दिया, वह दिल को झकझोर देने वाली है। नौतनवा सहित पूरे इलाके के लोग इस घटना के बाद स्तब्ध हैं। पत्नी पर शक ने इस परिवार को उजाड़ा और जन्मदाता ही ऐसा बेरहम बना कि अपने ही मासूम बच्चों की जान लेकर खुद फंदे से लटक गया। उसके सुसाइड नोट में बच्चों से लगाव को उसने कलम से उकेरा भी है। लिखा है कि वह अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकता। साफ है कि पिता मोह बच्चों की जान पर भारी पड़ गया और एक झटके में तीन जिंदगियां खत्म हो गईं।

गाजीपुर जिले के सैतपुर थाना मिर्जापुर निवासी अमरीश ठाकुर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ पिछले एक वर्ष से नौतनवा के गांधीनगर मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहता था। पत्नी पर किसी दूसरे युवक से संबंधों का शक इस परिवार में पारिवारिक कलह का वजह बना। एसएसबी के दोमुहान घाट कैंप में तैनात महिला कर्मी का पति अमरीश ठाकुर घटना को अंजाम देने से पहले फेसबुक लाइव के जरिए घर वालों से जुड़ा और बच्चों के साथ दुनिया छोड़ने की बात करने लगा। इस बीच उसने अपने हाथ की नस भी काट ली और बच्चों को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद भी फंदे से झूल गया। पत्नी वंदना को सूचना मिलती और वह जब तक कार्यालय से घर पहुंचती, तब तक उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी।

सात साल पहले हुई थी दोनों की शादी

अमरीश और वंदना की सात वर्ष पूर्व जब शादी हुई थी, तब दोनों में काफी प्यार था। शादी के बाद वंदना को एसएसबी में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिल गई। तभी से दोनों पति-पत्नी घर से बाहर रहने लगे। एसएसबी में कार्यरत वंदना पश्चिम बंगाल के 53 वीं वाहिनी में तैनात थी। एक वर्ष पूर्व ही नौतनवा की 66वीं बटालियन में स्थानांतरण होकर आई थी। वह गाजीपुर जिले के ही महमूदपुर थाना जंगीपुर की रहने वाली है। शादी के बाद सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमरीश का पत्नी पर दूसरे युवक से मोबाइल पर बातचीत को लेकर शक गहरा गया था। वंदना ने कभी सोचा भी नहीं था कि पति का शक उसकी जिंदगी में अंधेरा घोल देगा। रविवार की सुबह करीब 6.30 बजे जब वह घर से एसएसबी कैंप के लिए निकली थी तो उसे इस तरह का कुछ होने का भान नहीं था। अब वह अपने नन्हें-मुन्ने बच्चों को हंसते-खेलते कभी नहीं देख पाएगी। वह बेसुध हो गई है।

मामले में कई लोगों पर हत्या का केस दर्ज

एसएसबी की महिला कर्मी के पति अमरीश ठाकुर एवं दोनों मासूम बच्चों की मौत के मामले में नौतनवा पुलिस ने देर शाम मृतक के भाई अश्वनी कुमार शास्त्री की शिकायत पर मृतक की पत्नी वंदना एवं उसके परिजन के साथ उसके एक करीबी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। महिला कर्मी के परिवार के तीन सदस्यों की एक साथ मौत की सूचना पर आईजी एसएसबी रत्न संजय कटियार और डीआईजी मुन्ना सिंह भी मौके पर पहुंचे। इन अफसरों ने घटना की जानकारी ली।

मृतक अमरीश ठाकुर के भाई अश्वनी कुमार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके भाई की पत्नी वंदना लगातार अमरीश को प्रताड़ित कर रही थी। जान से मारने की धमकी दे रही थी। वह शादी से छुटकारा चाहती थी, जिसके बदले पैसों की भी मांग कर रही थी। इसकी वजह से उसका भाई काफी परेशान रह रहा था। नौतनवा सीओ अंकुर कुमार गौतम ने बताया कि मृतक के भाई अश्वनी कुमार की शिकायत पर सभी आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्या बोले अधिकारी

एडिशनल एसपी/ प्रभारी एसपी सिद्धार्थ ने कहा कि युवक द्वारा अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या की सूचना मिली थी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। दीवार पर लिखे संदेश से प्रथमदृष्टया मामला पारिवारिक कलह का लग रहा है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

