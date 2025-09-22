हाथरस में दर्दनाक हादसा, गंगा स्नान करने जा रहे पिता-पुत्र को कार ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

हाथरस के सिकंदराराऊ-जलेसर रोड पर कार की टक्कर से पहले बाइक सवार पिता की मौत हुई। घायल बेटे को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। यहां से उसे गंभीर हालत में आगरा ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई।

यूपी के हाथरस के कोतवाली हसायन क्षेत्र के सिकंदराराऊ-जलेसर रोड पर कार की टक्कर से पहले बाइक सवार पिता की मौत हुई। घायल बेटे को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। यहां से उसे गंभीर हालत में आगरा ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोग शव लेकर गांव चले गए।

एटा जिले के थाना जलेसर क्षेत्र के पटना पक्षी बिहार निवासी 62 वर्षीय राजकुमार और उनका 34 वर्षीय बेटा प्रमोद कुमार बाइक पर सवार हो रविवार को पितृ अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए सोरों के कछला घाट जा रहे थे। इसी दौरान कोतवाली हसायन क्षेत्र के सिकंदराराऊ-जलेसर रोड स्थित गांव नगला बिहारी के निकट बाइक सवार पिता-पुत्र में कार ने टक्कर मार दी। जिससे पिता राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घायल प्रमोद को पहले अलीगढ़ ले जाया गया। वहां हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे आगरा ले जा रहे थे। रास्ते में देर रात प्रमोद ने भी मौत हो गई।

जिसके बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, यहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रमोद के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है। प्रमोद की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक ही दिन में पिता-पुत्र की मौत से परिवार में शोक छा गया। पोस्टमार्टम हाउस पर परिवार व गांव के लोगों की भीड़ लग गई।

भदोही में ऑटो व ट्रेलर की टक्कर में छात्रा की मौत उधर, भदोही जिले के औराई क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को ऑटो व ट्रेलर की टक्कर में 12वीं की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र के जांथी गांव निवासी अजय सिंह की 17 साल की बेटी शगुन गोपीगंज के सेंट थॉमस स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। वह सोमवार को स्कूल से छूटने के बाद रोज की तरह आटो से घर आ रही थी। माधोसिंह ओवर ब्रिज के पास नेशनल हाईवे पर आटो में ट्रैक्टर लदे ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में छात्रा बुरी तरह घायल हो गई।