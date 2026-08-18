राजस्व विभाग की टीम के सामने किसान ने खुद को लगाई आग, कानूनगो पर घूस मांगने का आरोप

बीरबाला और आदित्य के बीच SDM कोर्ट में जमीन का झगड़ा चल रहा था। 30 अप्रैल 2013 को SDM न्यायालय से अंतिम आदेश जारी कर दिया गया था। इसके बाद से बीरबाला कब्जा दिलाने की मांग कर रही थी। बीरबाला ने डीएम और अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए थे। राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश कर उसे चिन्हित कर लिया था।

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के आदर्श मंडी थानाक्षेत्र के गांव गोहरनी में मंगलवार को जमीन के झगड़े के निपटारे के लिए पहुंची राजस्व विभाग टीम के सामने एक किसान ने खुद पर जलाने वाला कोई पदार्थ उड़ेलकर आग लगा ली। टीम पैमाइश में आई बाउंड्री वॉल हटा रही थी, किसान ने इसका विरोध करते हुए अचानक खुद को आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में किसान को हायर सेंटर रेफर किया गया। किसान ने कानूनगो पर 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। संपूर्ण समाधान दिवस पर जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी। टीम मौके पर समस्या निस्तारण के लिए पहुंची थी।

गोहरनी की रहने वाली बीरबाला पत्नी स्वर्गीय रामनरेश बेनीवाल और आदित्य के बीच एसडीएम न्यायालय में जमीन का झगड़ा चल रहा था। 30 अप्रैल 2013 को एसडीएम न्यायालय से अंतिम आदेश जारी कर दिया गया था। इसके बाद से बीरबाला कब्जा दिलाने की मांग कर रही थी। इसे लेकर उन्होंने डीएम और अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए थे। 30 जून को राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश कर उसे चिन्हित कर लिया था, लेकिन बाउंड्रीवाल के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका। 11 जुलाई को पुलिस बल के साथ दोबारा कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया।

14 अगस्त को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर सहमति से वीरबाला को भूमि पर कब्जा दिलाया था। उस समय चाहरदीवारी का कुछ हिस्सा हटाया गया था और विपक्षी पक्ष ने शेष बाउंड्रीवाल 15 अगस्त तक हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाउंड्रीवाल न हटने पर शामली तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर बीरबाला ने डीएम के समक्ष शिकायत की। इस पर डीएम ने राजस्व टीम को मौके पर जाकर समस्या निस्तारण के निर्देश दिए थे। मंगलवार को राजस्व टीम पुलिस के साथ गांव में बाउंड्रीवाल हटाने पहुंची। किसान आदित्य ने इसका विरोध करते हुए अचानक खुद पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलकर आग लगा ली। यह देख टीम में हड़कंप मच गया।

खेत में भरे पानी में कूदा किसान बताया गया है कि घटना के वक्त बराबर के खेत में पानी भरा हुआ था। लपटों में घिरा किसान इसी खेत में कूद गया। राजस्व टीम एवं पुलिस ने तुरंत किसान के ऊपर मिट्टी डालकर आग बुझाई। इसके बाद गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों की जानकारी के मुताबिक किसान को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।