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राजस्व विभाग की टीम के सामने किसान ने खुद को लगाई आग, कानूनगो पर घूस मांगने का आरोप

By Ajay Singh
संवाददाता, शामली
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बीरबाला और आदित्य के बीच SDM कोर्ट में जमीन का झगड़ा चल रहा था। 30 अप्रैल 2013 को SDM न्यायालय से अंतिम आदेश जारी कर दिया गया था। इसके बाद से बीरबाला कब्जा दिलाने की मांग कर रही थी। बीरबाला ने डीएम और अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए थे। राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश कर उसे चिन्हित कर लिया था।

a farmer set himself on fire in front of a revenue department team accusing kanungo of demanding a bribe
राजस्व विभाग की टीम के सामने किसान ने खुद को लगाई आग

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के आदर्श मंडी थानाक्षेत्र के गांव गोहरनी में मंगलवार को जमीन के झगड़े के निपटारे के लिए पहुंची राजस्व विभाग टीम के सामने एक किसान ने खुद पर जलाने वाला कोई पदार्थ उड़ेलकर आग लगा ली। टीम पैमाइश में आई बाउंड्री वॉल हटा रही थी, किसान ने इसका विरोध करते हुए अचानक खुद को आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में किसान को हायर सेंटर रेफर किया गया। किसान ने कानूनगो पर 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। संपूर्ण समाधान दिवस पर जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी। टीम मौके पर समस्या निस्तारण के लिए पहुंची थी।

गोहरनी की रहने वाली बीरबाला पत्नी स्वर्गीय रामनरेश बेनीवाल और आदित्य के बीच एसडीएम न्यायालय में जमीन का झगड़ा चल रहा था। 30 अप्रैल 2013 को एसडीएम न्यायालय से अंतिम आदेश जारी कर दिया गया था। इसके बाद से बीरबाला कब्जा दिलाने की मांग कर रही थी। इसे लेकर उन्होंने डीएम और अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए थे। 30 जून को राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश कर उसे चिन्हित कर लिया था, लेकिन बाउंड्रीवाल के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका। 11 जुलाई को पुलिस बल के साथ दोबारा कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया।

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14 अगस्त को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर सहमति से वीरबाला को भूमि पर कब्जा दिलाया था। उस समय चाहरदीवारी का कुछ हिस्सा हटाया गया था और विपक्षी पक्ष ने शेष बाउंड्रीवाल 15 अगस्त तक हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाउंड्रीवाल न हटने पर शामली तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर बीरबाला ने डीएम के समक्ष शिकायत की। इस पर डीएम ने राजस्व टीम को मौके पर जाकर समस्या निस्तारण के निर्देश दिए थे। मंगलवार को राजस्व टीम पुलिस के साथ गांव में बाउंड्रीवाल हटाने पहुंची। किसान आदित्य ने इसका विरोध करते हुए अचानक खुद पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलकर आग लगा ली। यह देख टीम में हड़कंप मच गया।

खेत में भरे पानी में कूदा किसान

बताया गया है कि घटना के वक्त बराबर के खेत में पानी भरा हुआ था। लपटों में घिरा किसान इसी खेत में कूद गया। राजस्व टीम एवं पुलिस ने तुरंत किसान के ऊपर मिट्टी डालकर आग बुझाई। इसके बाद गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों की जानकारी के मुताबिक किसान को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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क्या बोले एसडीएम

शामली के एसडीएम सचिन कुमार ने कहा कि महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत की थी। इसके निस्तारण के लिए कुर्रेबंदी दाखिल कराने को टीम भेजी थी। रिश्वत मांगने का आरोप बेबुनियाद है। किसान ने खुद ही बाउंड्रीवाल हटाने की बात कही थी लेकिन जब निर्धारित समय तक दीवार नहीं हटाई गई और शिकायत मिली तो टीम भेजी गई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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