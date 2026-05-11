मदरसे में मेड इन पाकिस्तान का लगा मिला पंखा, फोटो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस

कुशीनगर के एक मदरसे में पाकिस्तान निर्मित सीलिंग फैन मिला है। पंखे पर मेड इन पाकिस्तान और कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते हे पुलिस एक्टिव हो गई। जांच में सामने आया है कि ये पंखा सऊदी अरब से होते हुए यहां तक पहुंची है।

UP News: यूपी के कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र की ग्राम सभा जंगल विशुनपुरा के टोला गोसाई पट्टी स्थित एक मदरसे में पाकिस्तान निर्मित सीलिंग फैन मिला है। पंखे पर ‘मेड इन पाकिस्तान’ और पाकिस्तानी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इसकी तस्वीरें रविवार की सुबह से ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। मामला सामने आते ही स्थानीय पुलिस भी सक्रिय हो गई और गांव पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के मुताबिक मदरसे के एक कमरे में काफी समय से यह सीलिंग फैन लगा हुआ था। बताया जाता है कि रिपेयरिंग के लिए पंखे को नीचे उतारा गया तो कुछ लोगों की नजर उस पर दर्ज विवरण पर पड़ी। इसके बाद इसकी चर्चा गांव से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई। देखते ही देखते मामले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को देखने के बाद विशुनपुरा थाने की पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गांव के रहने वाले समसुद्दीन का बेटा वाजिद कई सालों से सऊदी अरब में काम करता है। उसने वहीं से यह पंखा खरीदा था। साल 2020 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान उसने कार्गो सेवा के माध्यम से यह पंखा अपने घर भेजा था। बाद में उसके पिता ने इसे गांव के मदरसे में दान कर दिया, जहां यह कई वर्षों से उपयोग में था।

विशुनपुरा थाने की पुलिस ने गांव पहुंचकर पंखे की जांच की। साथ ही खरीदारी से जुड़ी रसीद और अन्य दस्तावेज भी मंगाए गए हैं ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके। विशुनपुरा थाने के एसओ विनय कुमार मिश्र ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।