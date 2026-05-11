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मदरसे में मेड इन पाकिस्तान का लगा मिला पंखा, फोटो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, कुशीनगर
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कुशीनगर के एक मदरसे में पाकिस्तान निर्मित सीलिंग फैन मिला है। पंखे पर मेड इन पाकिस्तान और कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते हे पुलिस एक्टिव हो गई। जांच में सामने आया है कि ये पंखा सऊदी अरब से होते हुए यहां तक पहुंची है।

मदरसे में मेड इन पाकिस्तान का लगा मिला पंखा, फोटो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस

UP News: यूपी के कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र की ग्राम सभा जंगल विशुनपुरा के टोला गोसाई पट्टी स्थित एक मदरसे में पाकिस्तान निर्मित सीलिंग फैन मिला है। पंखे पर ‘मेड इन पाकिस्तान’ और पाकिस्तानी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इसकी तस्वीरें रविवार की सुबह से ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं। मामला सामने आते ही स्थानीय पुलिस भी सक्रिय हो गई और गांव पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के मुताबिक मदरसे के एक कमरे में काफी समय से यह सीलिंग फैन लगा हुआ था। बताया जाता है कि रिपेयरिंग के लिए पंखे को नीचे उतारा गया तो कुछ लोगों की नजर उस पर दर्ज विवरण पर पड़ी। इसके बाद इसकी चर्चा गांव से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई। देखते ही देखते मामले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को देखने के बाद विशुनपुरा थाने की पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गांव के रहने वाले समसुद्दीन का बेटा वाजिद कई सालों से सऊदी अरब में काम करता है। उसने वहीं से यह पंखा खरीदा था। साल 2020 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान उसने कार्गो सेवा के माध्यम से यह पंखा अपने घर भेजा था। बाद में उसके पिता ने इसे गांव के मदरसे में दान कर दिया, जहां यह कई वर्षों से उपयोग में था।

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विशुनपुरा थाने की पुलिस ने गांव पहुंचकर पंखे की जांच की। साथ ही खरीदारी से जुड़ी रसीद और अन्य दस्तावेज भी मंगाए गए हैं ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके। विशुनपुरा थाने के एसओ विनय कुमार मिश्र ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं के लिए नियम

भारत में पाकिस्तान से सीधे आयातित वस्तुओं पर केंद्र सरकार ने साल 2019 के बाद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ का दर्जा वापस लेते हुए आयात शुल्क 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। बाद में दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां लगभग बंद सी हो गईं। वर्तमान में पाकिस्तान से किसी भी सामान के आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय और केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। हालांकि, विदेश में खरीदे गए व्यक्तिगत उपयोग के सामान को यात्री या कार्गो के जरिए लाने के मामलों में जांच का आधार उसकी खरीद, दस्तावेज और वैध आयात प्रक्रिया होती है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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