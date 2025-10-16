संतकबीर नगर में रिश्तों का कत्ल, नशे में धुत बेटे ने ईंट मारकर की मां की निर्मम हत्या

संतकबीर नगर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने है। शराब के नशे में धुत युवक की किसी बात को लेकर मां से कहासुनी हो गई। नाराज़ बेटे ने अपनी मां की ईंट से कूच कर हत्या कर दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवा दिया।

ये मामला धनघटा थाना क्षेत्र परसहर पूर्वी गांव का है। 55 वर्षीय कबूतरा देवी के पांच बेटे हैं। इनमें से तीन बेटों के साथ घर पर रहते थी। नदी में मछली मार कर अपना गुजर बसर करते हैं। कबूतरा देवी का तीसरा बेटा टीमल शराब पीने का आदती था। वह रोज रात को शराब पी कर घर आता था और सभी से झगड़ा व मार पीट करता रहता था। बुधवार की रात को भी वह शराब पीकर आया। झगड़े से आजिज़ दोनों छोटे भाई रात को गांव में अपने चाचा के घर चले गए थे। घर पर अकेली मां कबूतरा देवी थी। रात को टीमल घर पहुंचा और अपनी मां से झगड़ा करने लगा जिस पर उसकी मां से बहस ही गई। गुस्से में टीमल ने ईंट से मां पर हमला कर दिया। सिर पर लगातार वार करता रहा जिससे कबूतरा देवी की मौके पर ही मौत हो गई।