संतकबीर नगर में रिश्तों का कत्ल, नशे में धुत बेटे ने ईंट मारकर की मां की निर्मम हत्या

संक्षेप: संतकबीर नगर में शराब के नशे में धुत युवक की किसी बात को लेकर मां से कहासुनी हो गई। नाराज़ बेटे ने अपनी मां की ईंट से कूच कर हत्या कर दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवा दिया।

Thu, 16 Oct 2025 03:07 PMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, संतकबीरनगर
संतकबीर नगर में रिश्तों का कत्ल, नशे में धुत बेटे ने ईंट मारकर की मां की निर्मम हत्या

संतकबीर नगर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने है। शराब के नशे में धुत युवक की किसी बात को लेकर मां से कहासुनी हो गई। नाराज़ बेटे ने अपनी मां की ईंट से कूच कर हत्या कर दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवा दिया।

ये मामला धनघटा थाना क्षेत्र परसहर पूर्वी गांव का है। 55 वर्षीय कबूतरा देवी के पांच बेटे हैं। इनमें से तीन बेटों के साथ घर पर रहते थी। नदी में मछली मार कर अपना गुजर बसर करते हैं। कबूतरा देवी का तीसरा बेटा टीमल शराब पीने का आदती था। वह रोज रात को शराब पी कर घर आता था और सभी से झगड़ा व मार पीट करता रहता था। बुधवार की रात को भी वह शराब पीकर आया। झगड़े से आजिज़ दोनों छोटे भाई रात को गांव में अपने चाचा के घर चले गए थे। घर पर अकेली मां कबूतरा देवी थी। रात को टीमल घर पहुंचा और अपनी मां से झगड़ा करने लगा जिस पर उसकी मां से बहस ही गई। गुस्से में टीमल ने ईंट से मां पर हमला कर दिया। सिर पर लगातार वार करता रहा जिससे कबूतरा देवी की मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या कर भाइयों की दी सूचना

घटना को अंजाम दे कर वह अपने चाचा के घर गया। वहां अपने दोनों भाइयों को बताया कि मां मर गई है। दोनों भाई व अन्य गांव के लोग घर पहुंचे तो वहाँ का नज़ारा देख दंग रह गए। घटना के बाद से आरोपित टीमल फरार हो गया। सुबह पुलिस को जानकारी मिली तो धनघटा थाना इंचार्ज मय फोर्स व लोहरैया चौकी इंचार्ज पुलिस बल सहित मौके पहुंच गए। लाश को कब्जे में लेकर पूछताछ करने लगे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।