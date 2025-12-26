Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA dozen men hacked two friends to death with axes One had his eye gouged out
यूपी में एक दर्जन लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर दो दोस्तों को कुल्हाड़ी से काटा, एक की फोड़ दी आंख

यूपी में एक दर्जन लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर दो दोस्तों को कुल्हाड़ी से काटा, एक की फोड़ दी आंख

संक्षेप:

गाजीपुर में वर्चस्व की लड़ाई में दो युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सुबह दोनों शवों के साथ थाने का घेराव किया। यहां तक कि उनकी पुलिस से नोकझोक हुई।

Dec 26, 2025 10:16 am ISTPawan Kumar Sharma गाजीपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गाजीपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां वर्चस्व की लड़ाई में बुधवार देर रात दो युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह दोनों शवों के साथ थाने का घेराव किया। उन्होंने तारीघाट-बारा हाइवे पर चक्काजाम किया। उनकी पुलिस से नोकझोक हुई। डीआईजी ने लोगों को शांत कराकर 9 घंटे बाद चक्काजाम समाप्त किया। गांव में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। मामले में 13 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ये घटना गहमर क्षेत्र के पट्टी खेमनराय गांव का है। विक्की सिंह, सौरभ सिंह और अंकित सिंह बुधवार रात बाइक से पट्टी खेलू राय गांव में आए। इस दौरान करीब एक दर्जन लोगों ने उन्हें रोक उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने उन्हें अर्जुन बाबा की परती स्थित तालाब में फेंक दिया। इस बीच, विक्की सिंह और सौरभ सिंह के शव तालाब से बरामद किए गए। एसडीआरएफ और गोताखोर लापता की तलाश में जुटे रहे।

सौरभ की फोड़ दी दाहिनी आंख, विक्की का चेहरा क्षत-विक्षत

गहमर गांव के पट्टी खेमनराय निवासी 22 वर्षीय विक्की सिंह, पट्टी बाबू राय के 21 वर्षीय सौरभ सिंह और पट्टी घोपाल राय निवासी 23 वर्षीय अंकित सिंह तीनों दोस्त थे। रात में गांव के पट्टी खेलू राय पर जैसे बाइक पर सवार होकर पहुंचे कि चारों ओर से एक दर्जन से अधिक संख्या में हमलावरों ने उन्हे घेर लिया। जब तक वह कुछ समझने की कोशिश करते तब तक कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियार से उन पर टूट पड़े। जान बचाकर युवक भागने लगे। हमलावर दौड़ाकर युवकों काटते रहे। जब वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए तब हमलावरों ने सौरभ की दाहिनी आंख फोड़ दी और विक्की का चेहरा छत- विक्षत कर दिया। अंकित को भी अधमरा कर दिया। इसके बाद भी वे नहीं माने। तीनों को पास के अर्जुन बाबा की परती स्थित तालाब में फेंक कर चले गए। लोगों ने दुस्साहस को देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका से मिलने आधी रात पहुंचा शादीशुदा युवक, झगड़े के बाद खा लिया जहर, मौत

कोतवाली से एक किमी दूर घटना

आधे घंटे तक हमलावर खूनी खेल खेलते रहे। पुलिस को जानकारी होने पर भी आधे घंटे के बाद मौके पर आई। अगर समय से पहुंच जाती तो युवकों की जान बच जाती। गहमर कोतवाली से महज एक किमी की दूरी पर पट्टी खेलू राय है। जब हमलावर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे तो उनकी चाीख- पुकार दूर- दूर तक सुनाई दे रही थी। किसी ने पुलिस को घटना की जानकारी भी दी। लेकिन आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तो वहां पर कुछ नहीं दिखा। किसी तरह से लोगों के बताने के बाद तालाब की तरफ भागे। अगर समय से पुलिस पहुंच गई होती तो युवकों की जान बच जाती।

अमित और विक्की में हुआ था विवाद

गहमर पट्टी ठेलू राय ने निवासी अमित सिंह की विक्की, सौरभ और अंकित के साथ किसी बात को लेकर दो माह पूर्व चाकूबाजी और मारपीट की घटना हुई थी। दोनों पक्षों का गहमर बुढ़वा महादेव मंदिर के पास आमने सामना हुआ था। यहां तक कि उनके बीच फायरिंग भी हुई थी।

ये भी पढ़ें:फिल्मी स्टाइल में बैरियर तोड़ भागे दबंग, पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश

17 घंटे के बाद दर्ज कराई रिपोर्ट

जब डीआईजी वैभव कृष्ण और एसपी डॉ. ईरज राजा ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उनके साथ खड़ी है इसके बाद सहमे परिजन हिम्मत जुटा पाए। विक्की के पिता संजय सिंह उर्फ गांधी ने 17 घंटे के बाद गहमर पट्टी ठेलू राय निवासी अमित सिंह समेत उसके 13 साथियों पर पर एफआईआर कराई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Ghazipur Ghazipur News Ghazipur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |