हनुमान जी की मूर्ति की लगातार परिक्रमा कर रहा कुत्ता, लोग हैरान; मंदिर पर लगा तांता

संक्षेप: लोगों का कहना है कि प्राचीन सिद्ध पीठ मंदिर में हनुमान जी मूर्ति की सुबह-सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक कुत्ता परिक्रमा करता है। उसके बाद कुत्ता आराम करता है। जब उसको कुछ खाने को दिया जाता है तो वह खाता नहीं है। कुत्ते द्वारा मूर्ति की परिक्रमा का मंगलवार को दूसरा दिन था।

इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र के नंदपुर खुर्द गांव में प्राचीन सिद्ध पीठ नंदलाल देवता मंदिर में बीते सोमवार से हनुमान जी की मूर्ति की एक कुत्ता परिक्रमा कर रहा है। कुत्ते द्वारा की जा ही यह परिक्रमा नगर क्षेत्र और आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बन गई है। परिक्रमा करते कुत्ते को देखने के लिए रोज मंदिर के पास लोगों का तांता लग जा रहा है। कुछ लोग वहां पहुंच कर प्रसाद का चढ़ाकर मन्नतें भी मांग रहे हैं। भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अनूप बाल्मीकि ने भी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए।

मंगलवार को नगीना बढ़ापुर मार्ग पर स्थित गांव नन्दपुर खुर्द में ग्रामीण विजय पाल सिंह, चंद्र भान सिंह, नहटौर झारखंडी मंदिर से आए मनीनाथ सेवानाथ आदि का कहना है कि प्राचीन सिद्ध पीठ मंदिर में हनुमान जी मूर्ति की सोमवार की सुबह-सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक कुत्ता परिक्रमा करता है। उसके बाद कुत्ता आराम करता है। जब उसको कुछ खाने को दिया जाता है तो वह खाता नहीं है। कुत्ते द्वारा मूर्ति की परिक्रमा किए जाने का मंगलवार को दूसरा दिन था।

प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय गांव के निवासी राजेंद्र का कहना है कि सोमवार को कुत्ते के सिर पर एक जंगली कबूतर कुछ समय तक बैठा था। थोड़ी देर बाद जंगली कबूतर मर गया। तब से कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर काट रहा है। उधर, मंदिर में भजन-कीर्तन भी शुरू हो गया है।