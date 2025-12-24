केजीएमयू के डॉक्टर ने रेजिडेंट का रेप किया, गर्भपात भी कराया, धर्मांतरण की कोशिश में फंसा

संक्षेप: लखनऊ के केजीएमयू में धर्म बदलने का दबाव बनाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर ने नीट पीजी काउंसिलिंग के माध्यम से करीब डेढ़ साल पहले दाखिला लिया था। इसके बाद अपनी ही विभाग की महिला रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेमजाल में फंसाया था।

केजीएमयू के डॉक्टर की कारस्तानियां धीर-धीरे सामने आ रही हैं। डॉक्टर ने धर्मांतरण की कोशिश से पहले महिला रेजिडेंट से रेप किया। गर्भवती होने पर दवा देकर उसका गर्भपात भी करा दिया। इसके बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया। धर्म नहीं बदलने पर नाता तोड़ लिया। आरोपी की करतूत सामने आने पर महिला रेजिडेंट ने खुदकुशी का प्रयास किया।इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता की तहरीर पर चौक कोतवाली में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं, केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी को निलंबित कर शहर छोड़ने पर रोक लगा दी है।

हावड़ा निवासी महिला रेजिडेंट ने इसी वर्ष दाखिला लिया था। उसकी दोस्ती पैथोलॉजी विभाग में तैनात रेजिडेंट रमीज मलिक से हुई। रमीज उत्तराखंड के खटीमा का है। उसका जन्म सहारनपुर में हुआ है। दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि अगस्त में आरोपी पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर उसके चौक के घर गया। वहां उसे शादी का भरोसा दिलाकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने कई बार संबंध बनाए। पीड़िता ठाकुरगंज स्थित आरोपी के किराए के मकान पर गई। वहां भी उससे रेप किया गया। सितंबर में गर्भवती होने पर आरोपी ने गर्भपात करा दिया।

फोटो वायरल की धमकी: अक्तूबर में पीड़िता ने फिर शादी की बात की तो रमीज ने कहा कि धर्म बदलने के बाद ही हम शादी कर सकते हैं। इस पर पीड़िता ने दूरी बना ली तो वह पीछे पड़ गया। आरोप है कि रमीज ने आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस पर 17 दिसंबर को उसने 30 नशीली गोलियां भी खा ली थीं। पुलिस ने रमीज पर रेप, गर्भपात, धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का केस दर्ज किया है।

आरोपी डॉ. रमीज की कथित पत्नी ने खोली पोल पीड़िता की मुलाकात एक हिन्दू महिला से हुई। उसने बताया कि वह रमीज मलिक की पत्नी है। महिला ने खुलासा किया कि मेरा धर्म परिवर्तन कराकर रमीज ने फरवरी में निकाह किया है। डॉक्टर से पीड़िता ने पूछा तो उसने पहले शादी की बात से मना कर पीड़िता से ही शादी करने का भरोसा दिलाया। पीड़िता उसकी बातों में आ गई और चुप रही। आरोप है कि पीड़िता को झांसा देता रहा और दूसरी महिला के संपर्क में भी बना रहा।

निलंबन का आदेश जारी आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को केजीएमयू प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। डीन एकेडमिक्स डॉ. वीरेंद्र आतम की तरफ से मंगलवार को आदेश जारी किया गया है। आरोपी डॉक्टर के केजीएमयू परिसर और हॉस्टल में दाखिल होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत केजीएमयू पैथोलॉजी विभाग की पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के पिता ने उत्तराखंड के खटीमा निवासी पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर पर अपनी बेटी के धर्मांतरण कराने के प्रयास का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग से भी की थी। पीड़िता के पिता का कहना है कि पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर ने उसकी बेटी से शादी करने से पहले धर्म बदलने का दबाव बनाया था। मना करने पर भी परेशान कर रहा था। इसी वजह से रेजिडेंट डॉक्टर बेटी ने 17 दिसंबर को आत्महत्या का प्रयास किया था। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में उसका इलाज चला।

देर रात तक चली जांच के बाद कमेटी ने दोषी करार दिया धर्म बदलने का दबाव बनाने वाले आरोपी रेजिडेंट ने नीट पीजी काउंसिलिंग के माध्यम से करीब डेढ़ साल पहले केजीएमयू में दाखिला लिया था। अपनी ही विभाग की महिला रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेमजाल में फंसाया था। केजीएमयू प्रशासन ने मामला सात सदस्यीय विशाखा कमेटी के सुपुर्द किया था। सोमवार को विशाखा कमेटी ने पीड़ित महिला रेजिडेंट व आरोपी के बयान दर्ज किए। देर रात तक जांच चली। मंगलवार को दोनों पक्षों के बयान व सुबूतों के आधार पर विशाखा कमेटी ने पुरुष रेजिडेंट को दोषी करार दिया।