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लखनऊ केजीएमयू में छेड़छाड़ के आरोप में डॉक्टर और वार्ड आया पर ऐक्शन, दोनों हटाए गए

Apr 27, 2026 08:31 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तान
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लखनऊ केजीएमयू में छेड़छाड़ के आरोप में डॉक्टर और वार्ड आया पर ऐक्शन हुआ है। जांच में पीड़िता के आरोप सही मिले। उसके बाद एजेंसी की तरफ से तैनात डॉक्टर व आउटसोर्सिंग पर तैनात वार्ड आया को नौकरी से निकला दिया गया है।

लखनऊ केजीएमयू में छेड़छाड़ के आरोप में डॉक्टर और वार्ड आया पर ऐक्शन, दोनों हटाए गए

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू यूरोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड के दौरान महिला मरीज से छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया है। आरोपी डॉक्टर की तैनाती पीपीपी मॉडल पर मशीन को चलाने के लिए निजी एजेंसी की तरफ से की गई थी। किरकिरी के बाद विभाग प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की। जांच में पीड़िता के आरोप सही मिले। उसके बाद एजेंसी की तरफ से तैनात डॉक्टर व आउटसोर्सिंग पर तैनात वार्ड आया को नौकरी से निकला दिया गया है।

काकोरी निवासी महिला को यूरोलॉजी संबंधी दिक्कत हुई। पहली अप्रैल को महिला मरीज इलाज के लिए केजीएमयू पहुंची। यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने मरीज को देखा। अल्ट्रासाउंड समेत दूसरी जांच कराने की सलाह दी। महिला अल्ट्रासाउंड जांच के लिए यूरोलॉजी विभाग पहुंची। पीड़ित ने अल्ट्रासाउंड के दौरान एजेंसी के जरिए तैनात आयुष डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। विभागाध्यक्ष से लिखित शिकायत की। काफी दिनों तक अधिकारी मामले को दबाए रखे थे। पीड़िता इंसाफ के लिए लगातार संघर्ष करती रहीं। किरकिरी के बाद केजीएमयू प्रशासन ने पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की।

कमेटी ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। साथ ही अन्य पहुलूओं को देखा। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एजेंसी के जरिए तैनात आयुष विधा के आरोपी डॉक्टर को केजीएमयू से हटा दिया गया है। वहीं महिला मरीज के साथ वार्ड आया को अल्ट्रासाउंड के दौरान मौजूद रहना चाहिए। इसमें भी कोताही बरती गई। लिहाजा ड्यूटी पर तैनात वार्ड आया को भी नौकरी से हटा दिया गया है।

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यूरोलॉजी विभाग में पीपीपी मॉडल का खेल

केजीएमयू में रेडियोलॉजी विभाग है। विभाग में करीब 12 नियमित डॉक्टर तैनात हैं। 40 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर हैं। विभाग में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे समेत दूसरी मशीनों का संचालन कर रहा है। विभाग लगातार रेडियोडायग्नोसिस जांच की गुणवत्तापरक सुविधाएं बढ़ा रहा है। इसके बावजूद केजीएमयू में पीपीपी मॉडल पर मशीन चलाने का खेल चल रहा है। केजीएमयू में कंपनियां मोटी कमाई कर रही हैं। बदले में केजीएमयू को मामूली कमीशन मिल रहा है। यूरोलॉजी विभाग में भी करीब 20 साल से पीपीपी मॉडल पर अल्ट्रासाउंड आदि मशीनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें जांच कौन कर रहा है? इसकी फिक्र केजीएमयू प्रशासन को नहीं है।

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आयुष डॉक्टर कर रहा जांच, मरीजों की जान सांसत में

यूरोलॉजी विभाग में आयुष विधा का डॉक्टर अल्ट्रासाउंड जांच की प्रक्रिया कर रहा है। पीड़िता की शिकायत है कि आयुष डॉक्टर ने ही उसकी जांच की। जांच के दौरान छेड़छाड़ की। केजीएमयू में आयुष डॉक्टर जांच कर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसे रोकने की जहमत कोई नहीं उठा रहा है। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि विभाग से छेड़छाड़ के मामले की जानकारी मांगी गई है। कमेटी गठित कर जांच कराई जाएगी। यदि आयुष विधा के डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड जांच करने की पुष्टि हुई तो कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। छेड़छाड़ के मामले को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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