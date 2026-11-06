दिवाली पर चार और सुपरफास्ट ट्रेनों का तोहफा, पंजाब-गुजरात से यूपी-बिहार आने में मिलेगी राहत

दिवाली पर गुजरात से यूपी-बिहार लौटने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने दो और स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों का ऐलान किया है। यह ट्रेनें अहमदाबाद से वाया आगरा राजगीर तक जाएंगी। वहीं, पंजाब के लुधियाना से लखनऊ के लिए भी दो जोड़ी ट्रेनें चलेंगी।

आगरा संवाददाता रेलवे ने दीपावली पर यात्रियों की सुविधा के लिए चार और स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इससे यूपी बिहार के लोगों को गुजरात और पंजाब से आने और यहां से वापस जाने में राहत मिलेगी। गुजरात के अहमदाबाद से राजगीर और पंजाब केलुधियाना से लखनऊ के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। गुजरात से बिहार के लिए गाड़ी सं. 09441/09442 अहमदाबाद-राजगीर-अहमदाबाद स्पेशल अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन अहमदाबाद से 4 और 11 नवंबर को और राजगीर से 6 और 13 नवंबर को चलेगी। ट्रेन अहमदाबाद से बुधवार को रात 11.55 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 1.57 बजे आगरा के ईदगाह जं. और शुक्रवार का सुबह 6.55 बजे राजगीर पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन राजगीर से शुक्रवार सुबह 9.55 बजे चलकर अगले दिन तड़के 4.48 बजे ईदगाह जं. और शनिवार शाम 6.35 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। ट्रेन में 2 स्लीपर और 8 जनरल कोच लगे होंगे।

इसके अलावा रेलवे ने गाड़ी सं. 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ट्रेन राजकोट से 5, 12, 19, 26 नवंबर को प्रत्येक गुरुवार व बरौनी से शनिवार को 7, 14, 21, 28 नवंबर को चलेगी। ट्रेन राजकोट से गुरुवार को शाम 5 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11.40 बजे ईदगाह जं. और शनिवार को सुबह 9.15 बजे बरौनी जं. पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन बरौनी जं. से शनिवार रात 10 बजे चलकर अगले दिन शाम 4.50 बजे ईदगाह जं. व सोमवार को दोपहर 2.30 बजे राजकोट पहुंचेगी। ट्रेन में एक एसी सेकेंड, 3 एसी थर्ड, 12 स्लीपर, 4 जनरल कोच लगे होंगे।

अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा दिवाली पर रेलवे ने गाड़ी सं. 02921/02922 सोगरिया-मथुरा जं.-सोगरिया सुपरफास्ट, अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन सोगरिया से 6 से 20 नवंबर तक व मथुरा जं. से 6 से 20 नवंबर तक रोज चलेगी। ट्रेन सोगरिया से सुबह 8.30 बजे चलकर दोपहर 2.05 बजे मथुरा जं. पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन मथुरा जं. से शाम 5.10 बजे चलकर रात 10.50 बजे सोगरिया पहुंचेगी। यात्री जनरल टिकट से भरतपुर, बयाना, हिंडौन सिटी, श्री महावीर जी, गंगापुर सिटी, सवाईं माधोपुर, इंद्रगढ़ का यात्रा कर सकेंगे।