यूपी में 1.89 करोड़ परिवारों को दिवाली का तोहफा, योगी ने खाते में भेजा सिलेंडर का पैसा

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 1.89 करोड़ परिवारों को दिवाली का तोहफा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर रसोई गैस सिलेंडर का पैसा खाते में भेज दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले यूपी के 1.89 करोड़ से अधिक परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली पर रसोई गैस सिलेंडर का पैसा खाते में भेज दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश के अन्नदाता किसानों के फसल नुकसान की भरपाई और महिलाओ के आर्थिक स्वावलंबन के लिए बड़ा पैकेज लाएगी। लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपये की धनराशि बटन दबाकर सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक भरे हुए सिलेंडर की कीमत 983.45 रुपये होती है, जिसमें भारत सरकार 335.40 रुपये की सब्सिडी देती है। जो 648.55 रुपये लाभार्थियों को खुद खर्च करने पड़ते थे, वह धनराशि राज्य सरकार ने दीपावली के उपहार स्वरूप सीधे गैस कंपनियों को भेज दी है। अब लाभार्थी मुफ्त में सिलेंडर प्राप्त कर 650 रुपये की इस बचत से दीपावली की मिठाई और दीये खरीद सकेंगे।

तीन करोड़ किसानों और महिलाओं के लिए बड़ा पैकेज मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि अल नीनो, जलवायु परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का तात्कालिक मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन सरकार प्रदेश के तीन करोड़ किसान परिवारों के लिए जल्द ही एक अलग विशेष आर्थिक पैकेज लेकर आएगी। इसके साथ ही, आधी आबादी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए भी सरकार एक बड़ा पैकेज ला रही है, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर परिवार का संबल बन सकें।

अब घोटालों पर लगी लगाम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश के बुरे हाल थे। विकास ठप था और कॉमनवेल्थ, 2जी व कोल जैसे घोटाले आम बात थे। रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे और 25 से 50 हजार रुपये तक की घूसखोरी चलती थी। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया सेउज्ज्वला योजना का शुभारंभ कर इस घूसखोरी पर रोक लगाई। आज उसी का परिणाम है कि वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 140 करोड़ भारतीयों में से 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर खुशहाल जीवन जी रहे हैं।

योगी ने सपा पर साधा निशाना पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में उत्सवों से पहले ही उपद्रव, दंगे और कर्फ्यू शुरू हो जाते थे। लोगों को अपनी संपत्ति बचाने के लाले पड़ते थे, बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे तथा बाजार वीरान रहते थे। आज राह चलती किसी बेटी को छेड़ने या व्यापारी से जबरन वसूली करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। ऐसा करने वालों को मालूम है कि उनके लिए जहन्नुम का रास्ता तय है। सुरक्षा का मजबूत वातावरण होने के कारण ही आज महिलाएं निडर होकर नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं।

श्रमिकों को टोकन मनी पर ससम्मान भरपेट भोजन मिल सकेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग को खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में अब प्रदेश की मंडी समितियों और श्रमिक अड्डों पर 'अन्नपूर्णा भोजनालय' शुरू किए जाएंगे। इससे दूर-दराज से अपनी उपज लेकर मंडी आने वाले किसानों और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को टोकन मनी पर ससम्मान भरपेट भोजन मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि बीओसी बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों के लिए विश्वस्तरीय 'अटल आवासीय विद्यालय' पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जहां उन्हें निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है।