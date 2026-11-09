अयोध्या दर्शन को ट्राई साइकिल से निकले दिव्यांग को बनाया बंधक, महाराष्ट्र में मंगवा रहे भीख

अयोध्या दर्शन के लिए गोरखपुर से ट्राईसाइकिल से निकले एक दिव्यांग को नशीला पदार्थ खिलाकर बंधक बना लिया गया। उसे महाराष्ट्र ले जाकर भीख मंगवाई जा रही है। आरोप है कि दिव्यांग को मालेगांव में दुर्गा मंदिर के पीछे झुग्गी-झोपड़ी में रखा गया है। उसके साथ मारपीट की जाती है। हत्या की धमकी दी जा रही है।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंट क्षेत्र से करीब आठ महीने पहले लापता हुए दिव्यांग व्यक्ति को नशीला पदार्थ खिलाकर महाराष्ट्र के मालेगांव ले जाने और वहां बंधक बनाकर जबरन भीख मंगवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि दिव्यांग को मालेगांव में दुर्गा मंदिर के पीछे झुग्गी-झोपड़ी में रखा गया है। उसके साथ मारपीट की जाती है और किसी को सूचना देने पर हत्या की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने 18 जनवरी 2026 को फोन कर अपने भाई को आपबीती बताई थी। पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर अधिवक्ता भाई ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत के आदेश पर कैंट पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 140(4) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है।

कैंट क्षेत्र के सिघड़िया निवासी अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह ने अपनी तहरीर में बताया कि उनके भाई आलोक कुमार सिंह (49) दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और ट्राइसाइकिल से चलते हैं। दो जून 2025 को मुख्यमंत्री की ओर से मिली बैटरी साइकिल से अयोध्या जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इससे पहले भी वह अयोध्या जाते थे और दो-तीन महीने बाद अपने आप घर लौट आते थे। 12 जुलाई 2025 को जन्मदिन के दिन उन्होंने फोन कर 250 रुपये मांगे थे। आशुतोष ने उनके बताए यूपीआई नंबर पर रुपये भेजा था। उस नंबर पर ट्रूकॉलर में दुर्गेश निषाद नाम दिख रहा था। रुपये मिलने की पुष्टि करते हुए आलोक ने बताया था कि वह अयोध्या के एक शिव मंदिर में रह रहे हैं और सावन के बाद घर लौट आएंगे। इसके बाद उनका फोन नहीं आया और न ही वह घर लौटे।

आशुतोष के मुताबिक, काफी तलाश करने के बाद 10 अक्टूबर 2025 को अयोध्या कोतवाली पुलिस और अन्य अधिकारियों को सूचना दी गई। वहां से बताया गया कि आलोक गोरखपुर से लापता हुए हैं, इसलिए गोरखपुर पुलिस से संपर्क करें। इसके बाद एक दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, कैंट थाने और एसएसपी को फोटो व हुलिया के साथ प्रार्थना पत्र दिया। आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस ने गुमशुदगी की ऑनलाइन सूचना दर्ज की, लेकिन भाई का पता नहीं चल सका।

आरोप है कि 18 जनवरी 2026 की सुबह करीब 11 बजे आलोक ने दूसरे मोबाइल नंबर से फोन किया। फोन पर वह काफी डरे और घबराए हुए थे। उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 में कुछ लोगों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें महाराष्ट्र पहुंचा दिया। वहां मालेगांव में दुर्गा मंदिर के पीछे झुग्गी-झोपड़ी में रखा गया है। उनके साथ मारपीट की जाती है और जबरन भीख मंगवाई जाती है। अवधेश और सूरज नाम के व्यक्ति लगातार उनकी निगरानी करते हैं। उन्होंने बताया कि निगरानी करने वाले लोग मोबाइल छोड़कर बाहर गए थे, तभी उन्हें फोन करने का मौका मिला। उन्होंने भाई से गोपनीय तरीके से जांच कराकर छुड़ाने की गुहार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि बताए गए नंबर पर फोन करने या उनकी जानकारी आरोपियों तक पहुंचने पर उनकी हत्या की जा सकती है।