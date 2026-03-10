एसडीएम की गाड़ी के आगे लेटा दिव्यांग, मकान से कब्जा हटवाने की लगाई गुहार
आगरा में सोमवार को शिकायत पर सुनवाई न होने से आहत एक दिव्यांग पीड़ित तहसील परिसर में एसडीएम की गाड़ी के आगे बैठ गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। घंटे भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद वह गाड़ी के आगे से हटा। वहीं, एसडीएम का आरोप है कि जानबूझकर दबाव बनाने की नीयत से गाड़ी के आगे बैठा।
Agra News: यूपी के आगरा में सोमवार को शिकायत पर सुनवाई न होने से आहत एक दिव्यांग पीड़ित तहसील परिसर में एसडीएम की गाड़ी के आगे बैठ गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सिकंदरा क्षेत्र के बाईंपुर के रहने वाल किशन बघेल का आरोप है कि उसके पड़ोसी होरीलाल ने भैंस बांधने के लिए उसके दो जर्जर कमरे ले लिए थे। करीब तीन महीने पहले किशन बघेल ने कमरे खाली करने के लिए कहा, लेकिन होरीलाल ने कमरे खाली करने से इनकार कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया।
मकान से कब्जा हटवाने की मांग को लेकर तहसील सदर में सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। किशन सिंह बघेल जो दिव्यांग है वह अपने भतीजे मनीष और उसकी मां शारदा देवी पत्नी स्व. विजेंद्र सिंह संग तहसील सदर पहुंचे। उन्होंने मकान पर किए कब्जे की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की। एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि वह नायब तहसीलदार व क्षेत्रीय लेखपाल संग बाईंपुर पहुंचे। जांच की तो जानकारी में आया कि ग्राम बाईंपुर में खसरा सं. 1033 राजस्व अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज है तथा उक्त भूमि चकबंदी अभिलेख में सामान्य आबादी के रूप में दर्ज है। राजस्व सजरे में भी आबादी होने के चिह्न अंकित हैं और मौके पर चकबंदी पूर्व से ही मकान बने हैं।
जिसमें किशन सिंह बघेल, मनीष व उनके परिजन एवं होरी लाल में मकान पर कब्जे को लेकर विवाद है। पूर्व में आई शिकायत पर लेखपाल द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि मौके पर पुराने व पक्के मकान हैं। जिसमें विवाद का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के अंतर्गत आता है।
दबाव बनाने की नीयत से धरने का आरोप
एसडीएम सदर सचिन राजपूत का आरोप है कि जानबूझकर दबाव बनाने की नीयत से तहसील परिसर में आकर शासकीय वाहन के सामने बैठ गए। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने पुन: जांच की। किशन सिंह बघेल व होरीलाल बघेल जो कि आपस में परिवारीजन हैं। जिनके मध्य निजी मकान पर कब्जे को लेकर विवाद है। पट्टा संबंधी कोई भी अभिलेख तहसील के रिकॉर्ड में नहीं है।
दिव्यांग बोला, दस्तावेजों की अनदेखी हो रही
पीड़ित पक्ष किशन सिंह बघेल का आरोप है कि वर्ष 87 में उस समय के प्रधान ने आवासीय पट्टा दिया था। वह अभी हैं। प्रशासन चाहे तो उनके बयान ले सकता है। उन्होंने ही पट्टा उसकी मां सोनदेई के नाम दिया था। आरोप लगाया कि उनके दस्तावेजों की अनदेखी प्रशासन द्वारा की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें