दीपोत्सव का एक दशक: आस्था की रोशनी से कुम्हारों के हुनर और आजीविका को मिला नया बाजार

अयोध्या के लिए गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और दूसरे जिलों से दीये पहुंचने की खबरें बताती हैं कि इस आयोजन की मांग स्थानीय उत्पादन केंद्रों तक फैल रही है। गांवों के पारंपरिक शिल्प और बाजार के बीच सीधा संबंध बन रहा है।

सरयू के तट पर जब लाखों दीये एक साथ जगमगाते हैं, तो अयोध्या का दीपोत्सव आस्था और भव्यता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन इन दीयों की रोशनी के पीछे उन कारीगरों की मेहनत भी होती है, जो कई सप्ताह पहले से मिट्टी तैयार करने, चाक पर दीये बनाने, उन्हें सुखाने और आयोजन तक पहुंचाने में जुट जाते हैं। दीपोत्सव के दसवें वर्ष में यह आयोजन केवल धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि पारंपरिक कुम्हारी कला और उससे जुड़ी आजीविका का बड़ा माध्यम भी बनकर उभरा है।

दीपावली पर दीप जलाने की परंपरा भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की मान्यता से जुड़ी है। मान्यता है कि उनके स्वागत में नगरवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। इसी स्मृति में दीपावली पर घरों और मंदिरों में मिट्टी के दीये जलाए जाते हैं। अयोध्या में मौजूदा स्वरूप में बड़े स्तर पर आयोजित दीपोत्सव की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई। तब से सरयू तट पर दीप प्रज्ज्वलन का यह आयोजन हर साल विस्तार लेता गया है।

हर साल बढ़ता गया दीपों का दायरा वर्ष 2017 में दीपोत्सव के दौरान करीब 1.71 लाख दीये जलाए गए थे। वर्ष 2018 में यह संख्या 3.01 लाख, 2019 में 4.04 लाख और 2020 में 6.06 लाख पहुंची। वर्ष 2021 में 9.41 लाख, 2022 में 15.76 लाख और 2023 में 22.23 लाख दीये जलाए गए। वर्ष 2024 में 25,12,585 दीयों से सरयू के घाट जगमगाए। वहीं, वर्ष 2025 के नौवें दीपोत्सव में 56 घाटों पर 26,17,215 दीये जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस आयोजन में 30 हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने भागीदारी की।

सात नवंबर 2026 को प्रस्तावित दसवें दीपोत्सव के लिए करीब 30 लाख दीये जलाने की तैयारी है। कुछ रिपोर्टों में आयोजन के लिए 33 लाख दीयों का ऑर्डर दिए जाने का भी उल्लेख है। ये आयोजन से जुड़ी तैयारी और खरीद के आंकड़े हैं, इन्हें वास्तविक दीप प्रज्ज्वलन की संख्या नहीं माना जाना चाहिए।

चाक पर घूमती आजीविका की उम्मीद दीपोत्सव का सबसे बड़ा असर मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हार परिवारों पर दिखाई देता है। वर्ष 2025 में अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के करीब 40 कुम्हार परिवारों ने लगभग 16 लाख हाथ से बने दीये तैयार किए थे। बाकी दीये औद्योगिक इकाइयों, सामाजिक संगठनों, ग्रामीण महिलाओं और अन्य स्रोतों से आए थे।

इसका लाभ अयोध्या से बाहर के कारीगरों तक भी पहुंच रहा है। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2026 में गोंडा जिले के करीब एक दर्जन परिवारों ने दीपोत्सव के लिए आठ लाख दीये तैयार करने की योजना बनाई। इससे उन्हें औसतन आठ से दस लाख रुपये तक की आमदनी होने का अनुमान है। वहीं, अयोध्या के आसपास के गांवों में कुछ कुम्हारों को एक से दो लाख दीयों तक के ऑर्डर मिले हैं।

अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट में कुछ कुम्हार परिवारों की कहानी सामने आई थी, जिनकी पहले की मासिक कमाई करीब 20 से 25 हजार रुपये थी, लेकिन त्योहार के मौसम में वे लाखों रुपये तक कमा रहे थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रोजगार की तलाश में शहरों की ओर गए परिवारों के कुछ सदस्य अब गांव लौटकर इस काम में हाथ बंटा रहे हैं।

मिट्टी तैयार करने, उसे गूंथने, चाक पर आकार देने, दीये सुखाने और उनकी आपूर्ति तक पूरे परिवार की भागीदारी रहती है। इलेक्ट्रिक चाक से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है, हालांकि इस काम का आधार आज भी पारंपरिक हुनर ही है।

दीये से जुड़ी पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था दीपोत्सव के लिए केवल दीयों की ही जरूरत नहीं होती। वर्ष 2025 के आयोजन के लिए करीब 55 लाख रुई की बत्तियों और 73 हजार लीटर तेल की आवश्यकता बताई गई थी। इससे कुम्हारों के साथ किसान, कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले, श्रमिक, परिवहनकर्ता और छोटे कारोबारी भी इस आयोजन से जुड़ते हैं।

अयोध्या के लिए गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और दूसरे जिलों से दीये पहुंचने की खबरें बताती हैं कि इस आयोजन की मांग स्थानीय उत्पादन केंद्रों तक फैल रही है। इस तरह एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन गांवों के पारंपरिक शिल्प और बाजार के बीच सीधा संबंध बना रहा है।

दीपोत्सव की पहचान सरयू तट पर जगमगाते लाखों दीयों से है, लेकिन इसकी असली चमक उन हाथों में भी है जो मिट्टी को आकार देते हैं। यह आयोजन एक ओर भगवान राम की अयोध्या वापसी की स्मृति को जीवंत रखता है, तो दूसरी ओर पारंपरिक कारीगरी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उससे जुड़े परिवारों की आजीविका को सहारा देने का अवसर भी बन रहा है।