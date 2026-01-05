23 करोड़ को 50 लाख करने की 1.5 करोड़ में डील, GST अफसर प्रभा भंडारी पर और कसेगा शिकंजा

संक्षेप: जीएसटी डिप्टी डायरेक्टर प्रभा भंडारी की टीम ने एक फर्म की 13 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी थी। जबकि ब्याज समेत दोनों फार्म को करीब 23 करोड़ रुपए देने थे। यहां से अफसरों की डीलिंग शुरू हुई। तीनों अफसर मिलकर 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर टैक्सी की राशि घटाकर 50 लाख रुपए कराने की डील कर रह रहे थे।

सीजीएसटी की डिप्टी डायरेक्ट प्रभा भंडारी और उनके करीबियों की गिरफ्तारी के बाद सस्पेंसन भी हो गया है। अब इनकी पुरानी फाइलें भी खोली जा रही हैं और शिकंजा कसा जा रहा है। जांच में सामने आया है कि एक फर्म के 23 करोड़ रुपये के टैक्स बकाया को निपटाने के लिए 1.5 करोड़ में सौदेबाजी हुई थी। फर्म को 23 करोड़ की जगह केवल 50 लाख टैक्स जमा करना था। यानी राजस्व को सीधे 22.5 करोड़ का चूना एक व्यापारी लगाने जा रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूत्रों की मानें तो कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई करोड़ों की कर चोरी के बाद डिलिंग शुरू हुई। नियम के तहत 50 प्रतिशत जुर्माना व 5 साल के ब्याज के साथ टैक्स वसूला जाना था। इस पर कारोबारी के ऊपर 23 करोड़ रुपए जमा करने का दबाव बनाया गया। इसको लेकर वकील नरेश से संपर्क किया। नरेश ने सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय शर्मा से बात की। दोनों ने 23 करोड़ की राशि कम कराने के बदले दो करोड़ की डील की। बात करते-करते यह 1.5 करोड़ पर आ गई।

कैसे हुआ खुलासा? भ्रष्टाचार की इस बड़ी डील की भनक विजिलेंस और जांच एजेंसियों को लग गई। शुरुआती जांच में साक्ष्य मिलने के बाद विभाग ने प्रभा भंडारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि इस डील में कुछ बिचौलिए और विभाग के अन्य कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

जीरो टॉलरेंस: और कसेगा शिकंजा शासन के निर्देश पर अब प्रभा भंडारी की चल-अचल संपत्ति और पिछले कुछ समय में उनके द्वारा निपटाए गए अन्य टैक्स मामलों की भी फाइलें खोली जा रही हैं। जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस तरह की अन्य डील भी पहले की गई हैं।