आगरा के एक स्कूल में एक मुर्दा कर्मचारी लगातार ड्यूटी बजा रहा है। यही नहीं विभाग उसकी सैलरी भी जारी कर रहा है। कर्मचारी का 5 अगस्त-2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है। ग्रामीणों से लेकर स्कूल और विभाग तक को भी इसकी जानकारी है।

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का गजब कारनामा सामने आया है। आगरा के एक जूनियर हाई स्कूल में एक ‘मुर्दा कर्मचारी’ भी हर रोज काम करने के लिए आता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। विभागीय कार्यप्रणाली दर्शा रही है। जूनियर हाईस्कूल कागारौल प्रथम में तैनात रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 5 अगस्त 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। इसके बाद भी कर्मचारी की स्कूल में उपस्थित दर्शाते हुए उसे वेतन दिया जा रहा है। तीन महीनों से लगातार उसे वेतन मिल रहा है।

खेरागढ़ ब्लॉक के जूनियर हाईस्कूल कागारौल प्रथम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में लाखन सिंह तैनात थे। 5 अगस्त-2026 को 47 वर्ष पांच महीने की उम्र में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है। ग्रामीणों से लेकर विद्यालय के अन्य शिक्षकों को भी इसकी जानकारी है। इसके बाद भी घोर लापरवाही हुई है। नियमों के खिलाफ मृतक कर्मचारी की स्कूल में निरंतर उपस्थिति दर्शाई गई। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यपक ने उसे प्रमाणित करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर नाइन-सी को लॉक किया। परिणामस्वरूप मृतक कर्मचारी का लगातार वेतन निकलता रहा। ये सिलसिला अगस्त, सितंबर और अक्तूबर माह तक जारी है। मृतक कर्मचारी की सेलरी स्लिप भी जारी हो रही है।

सभी बेखबर, सत्यापन तक नहीं कराया इस कार्यप्रणाली से पूरा बेसिक शिक्षा विभाग सवालों के कटखरे में खड़ा हो गया है। जानकारों का कहना हैं कि ये घोर लापरवाही है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद विद्यालय स्तर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक ने आखिर उसकी उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए नाइन-सी लॉक कैसे की? संबंधित बिल बाबू ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। खंड शिक्षाधिकारी भी बेखबर रहे और सत्यापन नहीं कराया। तीन महीनों से मृतक को लगातार वेतन जारी होता रहा है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सत्यपाल सिंह का कहना हैं कि लाखन सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनका वेतन कैसे जारी हो रहा है, उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं हैं। वे उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दे चुके हैं।

ये होता है नियम विद्यालय के अधिकृत प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य या इंचार्ज द्वारा पोर्टल पर लॉगिन किया जाता है। कर्मचारी की उपस्थिति का विवरण जांचा जाता है। स्वीकृत अवकाश, अनुपस्थिति और अन्य प्रविष्टियों का मिलान किया जाता है। वेतन माह के अनुसार नाइन-सी (पावना) का विवरण सत्यापित किया जाता है। सही पाए जाने पर विद्यालय स्तर से लॉक/फावर्ड किया जाता है। इसके बाद ये संबंधित खंड शिक्षाधिकारी के स्वीकृति को पहुंचता है।