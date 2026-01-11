एक हफ्ते तक किचन में पड़ी रही लाश, यूपी के इस शहर में हैरान कर देने वाली घटना

संक्षेप: घर का दरवाजा तोड़े जाने के बाद अंदर का जो हाल लोगों ने देखा उससे सब सन्न रह गए। रसोई में खाना बना रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे खाना बनाने के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम में भी हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां खलासी लाइन कीडगंज के एक घर में अकेले रहने वाले एक शख्स की लाश लगभग एक हफ्ते तक किचन (रसोई) पड़ी रही। दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने उनकी बहनों को सूचना दी तो वे शहर पहुंचीं। उनके आने पर दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर का दरवाजा तोड़े जाने के बाद अंदर का जो हाल लोगों ने देखा उससे सब सन्न रह गए। रसोई में खाना बना हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे खाना बनाने के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम में भी हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है।

प्रयागराज के खलासी लाइन निवासी स्वर्गीय त्रिलोकी नाथ कक्कड़ की तीन संतानें थीं। एक बेटा और दो बेटियां। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक की कानपुर और दूसरी की गोरखपुर। इकलौते बेटे 58 वर्षीय दीपक कक्कड़ अविवाहित थे। वह अपने घर में अकेले ही रहते थे।

पड़ोसियों के मुताबिक लगभग एक सप्ताह से वह घर से बाहर नहीं निकले थे। एक-दो दिन तो लगा कि कहीं गए होंगे लेकिन कई दिन तक न दिखने पर घर जाकर देखा गया तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। एक-दो दिन और बीते तो दुर्गंध आने लगी। दुर्गंध धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि आसपास के लोग परेशान हो गए। उन्हें कुछ शक हुआ।

फिर एक पड़ोसी ने उनकी बहनों को फोन कर मामले की जानकारी दी। खबर पाकर दीपक की दोनों बहनें आभा टंडन और विभा मेहरोत्रा शनिवार को अपने पतियों के साथ घर आईं। उन्होंने यहां पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कीडगंज इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे।