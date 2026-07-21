थप्पड़ के बदले कत्ल, दोस्तों की खतरनाक साजिश; शराब पिलाई फिर डंडे से पीटकर मार डाला

19 जुलाई की सुबह गोरखपुर के बैजलपुर ग्राम पंचायत भवन के पास सड़क किनारे प्रेमसागर यादव अचेत अवस्था में मिला था। परिवारीजन उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

विवेक पांडेय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हरपुर बुढ़हट थाना क्षेत्र के प्रेमसागर यादव (उम्र 30 वर्ष) हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि तीन माह पहले शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद और थप्पड़ मारने की घटना का बदला लेने के लिए उसके दो दोस्तों ने ही हत्या की साजिश रची थी। योजना के तहत पहले प्रेमसागर को शराब पिलाई गई, फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर रॉड और डंडे से हमला कर मरा समझकर सड़क किनारे छोड़ दिया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि 19 जुलाई की सुबह बैजलपुर ग्राम पंचायत भवन के पास सड़क किनारे प्रेमसागर यादव अचेत अवस्था में मिला था। राहगीरों की सूचना पर परिजन उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ज्ञानेंद्र यादव की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मोबाइल कॉल डिटेल का सहारा लिया। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संतकबीरनगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के रावतपार निवासी अखिलेश यादव ( उम्र 20 साल), अजीत कुमार यादव उर्फ सिंटू (उम्र 40 साल) और मामतपुर कठर निवासी सुधीर यादव (उम्र 21 साल) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और विवेचना में तीनों की साजिश का खुलासा हुआ।

तीन महीने पहले के विवाद का लिया बदला पुलिस के अनुसार करीब तीन माह पहले शराब पार्टी के दौरान प्रेमसागर यादव और उसके दोस्त अखिलेश यादव व अजीत कुमार यादव उर्फ सिंटू के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद के दौरान प्रेमसागर ने सिंटू को थप्पड़ मार दिया था। इसी घटना के बाद दोनों आरोपियों ने मन में दुश्मनी पाल ली और बदला लेने का मौका तलाशने लगे। पुलिस के मुताबिक दोनों लगातार फोन पर बातचीत कर प्रेमसागर की हत्या की योजना बना रहे थे।

पहले नशे में किया बेबस, फिर किया हमला 18 जुलाई की शाम अखिलेश यादव योजना के तहत प्रेमसागर को अपने साथ गिठनी चौराहे पर ले गया और उसे अत्यधिक शराब पिलाई। जब वह पूरी तरह नशे में हो गया तो अखिलेश ने अजीत उर्फ सिंटू को फोन कर बुलाया। सिंटू अपने साथी सुधीर के साथ सफेद रंग की महिंद्रा कार लेकर मौके पर पहुंचा। तीनों ने नशे में धुत प्रेमसागर को कार में बैठाया और बैजलपुर-सीउवा पार मार्ग के पास सुनसान स्थान पर ले गए। वहां तीनों ने रॉड और डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई की। हमले के दौरान प्रेमसागर के सिर पर रॉड से गंभीर चोट लगी, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। आरोपियों ने उसे मृत समझकर सड़क किनारे छोड़ दिया और कार से फरार हो गए। गंभीर हालत में मिले प्रेमसागर को परिजनों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन करीब 24 घंटे तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।

घटनाक्रम तीन महीने पहले, शराब पार्टी के दौरान प्रेमसागर और सिंटू के बीच विवाद, प्रेमसागर ने सिंटू को थप्पड़ मारा।

18 जुलाई, शाम, अखिलेश ने प्रेमसागर को गिठनी चौराहे पर ले जाकर शराब पिलाई तथा सिंटू और सुधीर महिंद्रा कार से मौके पर पहुंचे।

19 जुलाई, सुबह, प्रेमसागर सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिला, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।