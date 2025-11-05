जिंदा पति की मौत का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र लगाकर हड़पे बीमा के 25 लाख, दोनों गिरफ्तार
संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में जिंदा पति का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र लगाकर इंश्योरेंस पॉलिसी के 25 लाख रुपये हड़पने वाले दंपति को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
यूपी के लखनऊ में जिंदा पति का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र लगाकर इंश्योरेंस पॉलिसी के 25 लाख रुपये हड़पने वाले दंपति को हजरतगंज पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने पॉलिसी की रकम हड़पने के उद्देश्य से यह खेल किया था। जानकारी होने पर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उनकी टीम ने जालसाज दंपति को गिरफ्तार कर लिया।
एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में रायबरेली रातापुर के प्रगतिपुरम कालोनी निवासी रवि शंकर और उसकी पत्नी केश कुमारी है। दोनों यहां सीतापुर रोड पर जानकीपुरम सेक्टर एफ में रहते थे। रवि शंकर एक कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता था। इस मामले में नौ अक्तूबर को अवीवा इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर एक्जीक्युटिव संदीप मधुकर ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रवि शंकर ने पांच दिसंबर 2012 को 25 लाख रुपये की पालिसी कराई थी। 21 अप्रैल 2023 को पालिसी धारक रवि शंकर की पत्नी केश कुमारी ने पति को मृत दर्शाकर पालिसी की रकम लेने के लिए आवेदन किया। मृत्यु प्रमाणपत्र में पति की मौत नौ अप्रैल 2023 को दर्शायी थी।
गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही
आवेदन किया इसके बाद कंपनी ने दस्तावेजों के आधार पर उनके खाते में चौथे दिन 25 लाख रुपये की रकम ट्रांसफर कर दी। इस बीच 2024 को बीमा कंपनी को जानकारी हुई कि रविशंकर जिंदा है। कंपनी ने उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए दस्तावेजों की पड़ताल की तो पता चला कि मृत्यु प्रमाणपत्र फर्जी लगा है। इसके बाद नौ अक्टूबर को संदीप मधुकर ने दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जांच में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उनकी टीम को लगाया गया था। दोनों आरोपियों को बुधवार दोपहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।