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पुलिस चौकी से सटे गांव की लड़की से सिपाही ने बनाया शारीरिक संबंध, सस्पेंड; गिरफ्तारी का आदेश

By Ajay Singh
हिन्दुस्तान टीम, बरियारपुर (देवरिया)
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आरोप है कि पुलिस चौकी से सटे एक गांव की युवती को सिपाही ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर वह युवती के साथ कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच सिपाही की पोस्टिंग यूपी 112 में हो गई। सिपाही ने अब युवती से शादी करने से इनकार कर दिया है।

a constable had sexual relations with a girl from a village adjacent to police station suspended ordered to be arrested
पुलिस चौकी से सटे गांव की लड़की से सिपाही ने बनाया शारीरिक संबंध, सस्पेंड; गिरफ्तारी का आदेश

उत्तर प्रदेश के देवरिया में यूपी 112 में तैनात गाजीपुर जिले का रहने वाला एक सिपाही शादी का झांसा देकर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर बरियारपुर थाने में संबंधित सिपाही के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही एसपी अभिजीत आर शंकर ने सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उधर, केस दर्ज होने की खबर मिलते ही सिपाही फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है।

करौंदी बाजार पुलिस चौकी पर 2020 में गाजीपुर जिले के रहने वाले सिपाही शैलेंद्र यादव की तैनाती थी। आरोप है कि चौकी से सटे एक गांव की युवती को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच सिपाही की पोस्टिंग यूपी 112 में हो गई और वर्तमान में वह बरहज थाना क्षेत्र में तैनात है। आरोप है कि सिपाही ने अब युवती से शादी करने से इनकार कर दिया है। युवती ने कई बार शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद युवती ने दो दिन पहले एसपी से मुलाकात की। एएसपी सुनील कुमार सिंह ने प्रकरण की जांच कराई। उसके बाद एसपी के आदेश पर बरियारपुर थाने की पुलिस ने शुक्रवार की रात सिपाही शैलेंद्र यादव निवासी बावड़ा थाना सुहवल जिला गाजीपुर के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। साथ ही उसे निलंबित कर दिया गया।

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पहले कई दिनों तक हुई पंचायत, पर नहीं बनी बात

इस मामले में केस दर्ज होने से पहले कई दिनों तक पंचायत चली, ताकि मामला दब जाए, लेकिन पीड़िता के जिद के चलते किसी की नहीं चली। अंतत: पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। फरार होने से पहले सिपाही ने कई वरिष्ठ लोगों के जरिये मामले को दबाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। मामला बिगड़ता देख वह बरहज से फरार हो गया और मोबाइल बंद होने के चलते अब लोकेशन भी पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। करौंदी पुलिस चौकी पहले सदर कोतवाली में थी। उस समय ही सिपाही की तैनाती करौंदी पुलिस चौकी पर थी और उस समय वह करौंदी पुलिस चौकी में ही रहता था। उस गांव की युवती पर उसकी नजर पड़ गई और अपने जाल में युवती को फंसा लिया।

सरकारी नौकरी होने के चलते युवती भी उसके जाल में आ गई और सिपाही शारीरिक संबंध बनाने लगा। लेकिन युवती को अब प्यार में धोखा मिल गया है। आरोपी शादी करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि जब दोनों के बीच बात बिगड़ने लगी तो सिपाही युवती को मैनेज कराने के लिए लोगों को लगाया, लेकिन बात नहीं बन पाई।

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पहले भी वर्दी पर लग चुके हैं इस तरह के दाग

देवरिया में पहले भी इस तरह के पुलिस कर्मियों पर आरोप लग चुके हैं। सलेमपुर थाने में तैनात एक उप निरीक्षक पर एक महिला ने केस दर्ज कराया और उसे जेल जाना पड़ा था। जबकि बैतालपुर पुलिस चौकी पर तैनात रहे एक उप निरीक्षक पर महिला सिपाही ने आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। खुखुंदू थाने में तैनाती के दौरान एक सिपाही ने महिला को अपने जाल में फंसा लिया और शहर के एक मोहल्ले में पत्नी की तरह उसे रखा। इस मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज किया है।

क्या बोले एसपी

देवरिया के एसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सिपाही के खिलाफ झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। जल्द ही सिपाही की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामले की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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