भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़ी कोडीन सिरप की खेप, 400 बोतलों के साथ युवक गिरफ्तार
पकड़े गए आरोपित की पहचान रेहान निवासी सोनौली के रूप में हुई है। संयुक्त टीम ने उसकी की तलाशी ली, जिसमें से कोडीन युक्त एस्कोरिल/कोरेक्स श्रेणी के 400 पीस कफ सिरप बरामद हुए। आशंका जताई जा रही है कि बरामद सिरप को भारत-नेपाल सीमा के रास्ते अवैध रूप से खपाने की तैयारी थी।
UP News: भारत-नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार की शाम सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली। ठूठीबारी सीमा के मुख्य गेट पर एसएसबी व कोतवाली पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। आरोपित युवक को मौके से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर एनडीपीएस के तहत चालान कर दिया गया।
पकड़े गए आरोपित की पहचान रेहान निवासी सोनौली के रूप में हुई है। संयुक्त टीम ने उसकी की तलाशी ली, जिसमें से कोडीन युक्त एस्कोरिल/कोरेक्स श्रेणी के 400 पीस कफ सिरप बरामद हुए। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बरामद सिरप को भारत-नेपाल सीमा के रास्ते अवैध रूप से खपाने की तैयारी थी। इस संयुक्त चेकिंग अभियान का नेतृत्व एसएसबी की ओर से सहायक कमांडेंट प्रिया यादव के निर्देशन में किया गया। टीम में एसएसबी के एसआई सजल दास, एएसआई सुजॉय दत्ता, उदय राम शामिल रहे। वहीं कोतवाली पुलिस की ओर से एसएसआई बृजेश पांडेय, एसआई रमेश पुरी, कांस्टेबल बलवंत यादव और निलेश पांडेय चेकिंग में तैनात थे।
पुलिस और एसएसबी आरोपित से पूछताछ कर सिरप की सप्लाई चेन, संभावित गंतव्य और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। इस बाबत एसएसबी की सहायक कमांडेंट प्रिया यादव ने बताया कि इंडो-नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग और अधिक सख्त की जाएगी, ताकि तस्करी के हर रास्ते पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
कोडीन युक्त सिरप को लेकर यूपी में हुआ है बड़ा ऐक्शन
उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं और कोडीन युक्त कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ शिकंजा कसा हुआ है। इस मामले में वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में मुख्य सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल समेत 18 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पिछले दिनों 39000 पन्नों का विकालकाय आरोप पत्र (चार्जशीट) तैयार किया था। वाराणसी के न्यायिक इतिहास में यह संभवत: सबसे विस्तृत दस्तावेजी सबूतों वाली चार्जशीट में से एक है। इसकी केवल समरी ही 60 पन्नों की है। कूटरचित कागजात और आरोपियों की लंबी कॉल डिटेल (CDR) को शामिल किया गया। कोडन सिरप तस्करी का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल इस समय दुबई में छिपा हुआ है। उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें