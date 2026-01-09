टीचर ने 10वीं की छात्रा को बनाया हवस का शिकार, कोचिंग में एक महीने तक किया रेप

संक्षेप: कानपुर में कोचिंग चलाने वाले शिक्षक ने संस्थान में ही 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी देकर एक माह से उसका शोषण करता रहा। डरी-सहमी छात्रा ने गुरुवार को परिजनों को घटना की जानकारी दी तो उन्होंने शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी।

यूपी के कानपुर से गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। किदवईनगर में कोचिंग चलाने वाले शिक्षक ने संस्थान में ही 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी देकर एक माह से उसका शोषण करता रहा। डरी-सहमी छात्रा ने गुरुवार को परिजनों को घटना की जानकारी दी तो उन्होंने शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।

पिता के अनुसार उनकी 15 वर्षीय बेटी किदवईनगर स्थित एक स्कूल में हाईस्कूल की छात्रा है। इसी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक देवेंद्र पटेल इलाके में ही ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता है। उनकी बेटी उसकी कोचिंग में पढ़ने जाती थी। गुरुवार सुबह पत्नी ने बेटी से कोचिंग जाने को कहा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने आपबीती सुनाई। बताया कि पिछले माह देवेंद्र पटेल ने बहला-फुसलाकर कोचिंग में ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

बेटी ने विरोध किया तो माता-पिता और छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही बेटी से कहा कि उसकी बात नहीं मानी तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। इससे बेटी डर गई और देवेंद्र उसका शोषण करता रहा। गुरुवार को वह कोचिंग पहुंचे तो देवेंद्र ने बेटी को ही झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने किदवईनगर थाने में शिकायत की। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि पिता की तहरीर पर कोचिंग संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है।