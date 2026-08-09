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बीआरसी में तैनात क्लर्क ने घर में घुसकर शिक्षिका से किया रेप, दी जान से मारने की धमकी

By Ajay Singh
संवाददाता, शाहाबाद (हरदोई)
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बीआरसी में तैनात बाबू, सैलरी से संबंधित समस्या को लेकर परेशान शिक्षिका को लगातार टाल रहा था। फिर एक दोपहर अचानक उसने शिक्षिका को  फोन किया। वह शिक्षिका के घर चला गया। वहां उसने शिक्षिका से रेप किया। फिर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चला गया। शिक्षिका ने क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

a clerk posted at the brc entered the house and raped a female primary school teacher
बीआरसी में तैनात क्लर्क ने घर में घुसकर शिक्षिका से किया रेप

उत्तर प्रदेश के हरदोई एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षिका के साथ रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि ब्लॉक रिर्सोस सेंटर (बीआरसी) पर तैनात एक क्लर्क ने घर में घुसकर शिक्षिका के साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। यही नहीं, क्लर्क ने शिक्षिका को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से हैरान-परेशान शिक्षिका ने 5 अगस्त को शाहाबाद कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी क्लर्क को हिरासत में ले लिया है। इस घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

घटना, हरदोई के टोडरपुर बीआरसी की है। पुलिस ने एफआईआर शनिवार को दर्ज की। इसके तुरंत बाद क्लर्क को हिरासत में ले लिया। पीड़ित शिक्षिका का कहना है कि आरोपी क्लर्क ने उनके घर में घुसकर रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार पीड़ित शिक्षिका ने शाहाबाद कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उन्होंने सैलरी से संबंधी समस्या को लेकर टोडरपुर बीआरसी में तैनात क्लर्क अमित मिश्रा से संपर्क किया था। अमित से उनकी इस बारे में कई बार बात हुई थी लेकिन अमित मामले का समाधान करने की बजाए लगातार टालमटोल कर रहा था।

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शिक्षिका का कहना है कि मूल से हरदोई जिले के ही रहने वाले क्लर्क अमित मिश्र ने चार अगस्त की दोपहर में करीब 12 बजे उन्हें फोन किया। इसके बाद वह घर आ गया। घर में घुसकर क्लर्क ने शिक्षिका के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। शिक्षिका ने इसका पुरजोर विरोध किया लेकिन क्लर्क ने मनमानी करके ही उसे छोड़ा। मनमानी करने के बाद क्लर्क अमित मिश्रा ने शिक्षिका को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद वह वहां से चला गया। उधर, इस घटना से बुरी तरह हैरान-परेशान शिक्षिका को तुरंत समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे?

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पांच अगस्त को शिक्षिका शाहाबाद कोतवाली पहुंचीं। उन्होंने पुलिस को अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने इस संबंध में शिक्षिका की तहरीर ली और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया कि शिक्षिका द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बीएसए प्रभात मिश्रा ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि मामले में सारी बातें सामने आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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