बीआरसी में तैनात क्लर्क ने घर में घुसकर शिक्षिका से किया रेप, दी जान से मारने की धमकी

बीआरसी में तैनात बाबू, सैलरी से संबंधित समस्या को लेकर परेशान शिक्षिका को लगातार टाल रहा था। फिर एक दोपहर अचानक उसने शिक्षिका को फोन किया। वह शिक्षिका के घर चला गया। वहां उसने शिक्षिका से रेप किया। फिर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चला गया। शिक्षिका ने क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षिका के साथ रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि ब्लॉक रिर्सोस सेंटर (बीआरसी) पर तैनात एक क्लर्क ने घर में घुसकर शिक्षिका के साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। यही नहीं, क्लर्क ने शिक्षिका को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से हैरान-परेशान शिक्षिका ने 5 अगस्त को शाहाबाद कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी क्लर्क को हिरासत में ले लिया है। इस घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

घटना, हरदोई के टोडरपुर बीआरसी की है। पुलिस ने एफआईआर शनिवार को दर्ज की। इसके तुरंत बाद क्लर्क को हिरासत में ले लिया। पीड़ित शिक्षिका का कहना है कि आरोपी क्लर्क ने उनके घर में घुसकर रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार पीड़ित शिक्षिका ने शाहाबाद कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उन्होंने सैलरी से संबंधी समस्या को लेकर टोडरपुर बीआरसी में तैनात क्लर्क अमित मिश्रा से संपर्क किया था। अमित से उनकी इस बारे में कई बार बात हुई थी लेकिन अमित मामले का समाधान करने की बजाए लगातार टालमटोल कर रहा था।

शिक्षिका का कहना है कि मूल से हरदोई जिले के ही रहने वाले क्लर्क अमित मिश्र ने चार अगस्त की दोपहर में करीब 12 बजे उन्हें फोन किया। इसके बाद वह घर आ गया। घर में घुसकर क्लर्क ने शिक्षिका के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। शिक्षिका ने इसका पुरजोर विरोध किया लेकिन क्लर्क ने मनमानी करके ही उसे छोड़ा। मनमानी करने के बाद क्लर्क अमित मिश्रा ने शिक्षिका को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद वह वहां से चला गया। उधर, इस घटना से बुरी तरह हैरान-परेशान शिक्षिका को तुरंत समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे?